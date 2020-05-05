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時力黨團提案修《工會法》　盼給予警消組工會爭取權益

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▲▼時代力量黨團召開「警消組工會要修法，社會安全網要強化」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「警消組工會要修法，社會安全網要強化」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

警消人員的勞動環境問題，長期遭受外界議論，然而受限於現行法規，警消卻不能組成工會。對此，時代力量立法院黨團5日提出《工會法》第4條條文修正草案，盼警察與消防人員得比照教師，可依法組織及加入工會。

時代力量黨團5日上午召開「警消組工會要修法，社會安全網要強化」記者會，提出《工會法》第4條條文修正草案，並邀請消防員工作權益促進會秘書長朱智宇、警察工作權益推動協會常務理事施嘉承出席響應。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，警消人員勞動環境惡劣，平均加班超過78小時，人力缺口也相當嚴重，在這種勞動條件下導致高血壓、中風以及內分泌、肝臟相關疾病常發生在警消同仁身上，為了改善勞動權益，讓警消組工會是必要的。

陳椒樺指出，包括英國、美國、日本、德國、法國等先進國家都肯定公務員有結社、組工會的權利，美國部分州的公務人員能有限度罷工，且我國憲法也有保障結社自由，許多國際公約也有相同規範，因此時代力量黨團提案支持警消組工會，並持續積極爭取。

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,火勢大抵控制後,消防隊員疲憊的在路邊休息。（圖／記者李毓康攝）

▲林森錢櫃KTV大火，火勢撲滅後消防隊員疲憊地在路邊休息。（圖／記者李毓康攝）

朱智宇表示，從近日的錢櫃大火、高雄住宅火災都可以看到第一線的基層警消，對於任務執行是有意見的，但由於目前警消無法組工會，導致基層的聲音無法對等的向提出，朱智宇也向總統蔡英文喊話，「公務人員倒底何時才有組工會的權利」。

施嘉承則指出，近日台鐵殺警案判決出爐，警政署表示為了捍衛員警權益會提起上訴，然而他卻質疑「難道警政署沒有錯嗎，警政署真的可以代表全國基層員警的心聲嗎」。

施嘉承認為，只有基層員警組成的工會才能代表基層的心聲，警政署的說法只是能代表署裡高官們的傲慢，許多基層員警對於制服、教育訓練、績效改革、工時制度有很多想法，但警政署完全不當一回事。因此，只有透過基層員警組成工會，才能和警政署有對等談判的權利。

▲▼時代力量黨團召開「警消組工會要修法，社會安全網要強化」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「警消組工會要修法，社會安全網要強化」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

時代力量黨團幹事長王婉諭也表示，台鐵殺警案被告宣判無罪引起廣大討論，法務部長蔡清祥曾說要啟動社會安全網防患未然，但行政院政務委員林萬億卻說此案不能歸咎於社會安全網破洞。王婉諭認為，精神醫療也是社會安全網的一環，林萬億在事件後不思檢討，反而限縮社會安全網範圍。

王婉諭指出，現在的社會安全網應積極投入資源並串聯各個體系，將社區精神衛生納入跨部會整合運作，並訂定國家長期計畫建立未來10、20年的心理衛生、精神健康政策綱領。王婉諭呼籲，行政部門擔起責任，盡速整合資源，不要遇到事件就喊口號或互推責任，而是應該努力承接起每個可能墜落的人。

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