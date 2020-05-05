南投縣老人假牙補助還有「扣打」　符合資格者快申請

▲南投縣長林明溱編列專案補助款，並爭取中央將假牙補助項目列入長照計畫，呼籲年長者踴躍提出申請。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣縣長林明溱，上周到國姓鄉親自發給年長者裝假牙補助款，呼籲中央編列專案預算補助，且納入長照計畫嘉惠年長者，目前南投縣包括中寮鄉等地衛生所尚有補助經費，加上裝置診療有數月的時程及申請補助手續要辦，呼籲年長者踴躍申請，用行動力促中央重視這項補助福利。

老年人口的口腔保健，影響身體對營養的吸收，南投縣政府為照顧老年人的健康影響，特別編列專案預算補助縣內65歲以上老人假牙製作經費，嘉惠長者。

為符公平原則，讓各鄉（鎮、市）長者，有同等機會申請到補助，依照各鄉（鎮、市）老年人口數比例分配補助經費，全口活動假牙每人最高補助4萬元，半口活動假牙，每人最高補助2萬元。

南投縣中寮鄉衛生所主任趙聆惠表示，目前中寮鄉還有補助經費，呼籲符合申請資格的老人前來申請，提升健康與生活品質。趙主任說，牙齒是消化系統的一部分，咀嚼是消化功能的第一步，咀嚼功能下降會影響人體的消化吸收進而影響到全身的各個系統，有良好的營養對身體狀況的維持是不科或缺的，隨著社會越來越高齡化，老年人口的口腔保健也越形重要。

一副活動假牙製作完成，並不代表整個治療已經結束，相反的定期回診檢查和調整，才是確保這副假牙能長久使用的關鍵，只要能夠做好適當的調整，甚至在必要的時候重做一副新的，對於老人家營養的攝取和生活品質的提升一定會有正面的幫助。

縣府衛生局評估民眾假牙裝置作業所需時程，從牙醫醫療院所進行裝置評估、整理牙床座、咬合合模、按安裝修補等約需2到4個月。因此呼籲已獲得縣府核定補助民眾，請按期到就診的牙醫醫療院所進行修復、膺整及假牙裝置，再依程序申請核銷及補助，縣府也將針對申請量的核銷狀況、執行細節及經費預算等再行檢討改進，循序漸進落實

照顧老人的福利。

・內層為316不鏽鋼

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