今年首道梅雨鋒面母親節到！「全台有雨」時間曝　氣象局示警：周六會熱爆

▲今年首道梅雨鋒面周日報到，下周一、二全台有雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今晚到周四有道鋒面在台灣附近海面，氣象局表示，北部地區雲量增加，會有少部分降雨機率，東半部及中南部山區防午後雷陣雨。今年第一道梅雨鋒面將在母親節報到，北部先轉雨，下周一、二全台各地都有降雨機率，以中部以北雨勢最為明顯。

氣象預報員劉沛滕表示，今晚到周四有一道鋒面在台灣海面，北部地區雲量增加，會有少部分降雨機率，其他各地還是高溫炎熱天氣，但東半部、中南部山區要留意午後雷陣雨。

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氣溫部分，中南部普遍炎熱，高溫33-35度，北部因雲量增加下降至30-32度，但仍偏熱；周五、六鋒面遠離，全台又恢復到高溫炎熱天氣。氣象局示警，周六溫度會特別高，全台普遍35度，局部地區更有機會超過36度。

▲氣象局發布高溫燈號，6日台南、高雄、屏東、南投有36度以上高溫出現機率。（圖／中央氣象局）

這幾天氣象局也持續發布高溫燈號，明（6）日中午前後，南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，也須留意高溫。

▲下周一、二今年首道梅雨鋒面通過台灣，全台有雨，以中部以北雨勢較大。（圖／中央氣象局）

下一波變天時間落在周日母親節，又有一道鋒面慢慢接近台灣，北部轉有短暫陣雨或雷雨天氣，中南部山區或東半部其他地區留意午後雷陣雨。

下周一、二鋒面通過台灣，也是今年第一道梅雨鋒面。氣象局說，這到鋒面屬於移動性鋒面，後面跟隨比較涼的東北風，溫度會稍下降，全台各地容易有短暫陣雨或雷雨，並以中部以北雨勢較大。

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