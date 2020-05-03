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2波鋒面來襲！「雷雨彈」時間點出爐　氣象局一周天氣圖：漸入梅雨季

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▲▼2波鋒面來襲！「雷雨彈」時間點出爐　氣象局一周天氣圖：漸入梅雨季。（圖／中央氣象局）

▲台東位處背風側沉降區濕度低、大氣透光度高，雲圖也顯得特別乾淨晴朗。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

鋒面近時雨增多！中央氣象局觀測，大環境吹西南風，3日位於背風側的台東地區焚風出現37.9度高溫，未來一周高溫炎熱，普遍可達30度以上，其中大台北及中南部高溫上看34度，不過6日（周三）及周末2個時間點有鋒面接近，北東降雨增多，有局部陣雨或雷雨，時序逐漸進入梅雨季，天氣多變化。

氣象局預報，4日依舊高溫悶熱，各地普遍可達30度以上，大台北及中南部地區更上看33度，南部近山區及河谷有機會達到36度以上，各地紫外線指數偏高，天氣晴到多雲，僅東北部、東部地區及中部以北山區午後雲增偶有零星雨。

請繼續往下閱讀...

氣象局表示，6、7日鋒面通過台灣北部海面，北部及東北部地區雲增、有局部短暫陣雨，午後東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。9、10日周末另一波鋒面接近，北台灣降雨機率增，北東在轉有局部陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼2波鋒面來襲！「雷雨彈」時間點出爐　氣象局一周天氣圖：漸入梅雨季。（圖／中央氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲2波鋒面「雷雨彈」來襲，氣象局一周天氣圖：漸入梅雨季。（圖／中央氣象局）

預估未來一周各地天氣暖熱，氣象局指出，除6、7日（周三、四）及9、10日（周六、日）鋒面接近台灣北部海面，使得北台灣水氣增、高溫略降，各地高溫仍可達30度以上，大台北地區及中南部地區高溫約32至34度。

氣象局觀測，大環境吹西南風，翻越山脈在東南部沉降，山脈東側氣流爬升凝結成雲，過山後乾空氣沉降增溫形成焚風，3日在台中大武、金崙街觀測到36度以上高溫。沉降區濕度低、大氣透光度高，雲圖也顯得特別乾淨晴朗。

而大氣穩定，天藍風暖，高空西風被山脈抬升、過山後形成上下震盪的波動，水氣在波風處凝結成雲；波谷蒸發。在山脈及東方下風處可見平行於山脈的莢狀高積雲，俗稱飛碟雲。

氣象局預估，未來2周高溫少雨，模式預測第一周期初各地主要為多雲到晴，僅北東有局部短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，期中起至第二周有鋒面接近及華南雲雨區影響的機會，水氣略增。白話來說，「未來2周高溫少雨，白天天氣溫暖，有鋒面接近及華南雲雨區影響時，還是會下些雨」，不過西南季風還尚未建立，要舒緩南部水情還要再等等了。

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▲▼2波鋒面來襲！「雷雨彈」時間點出爐　氣象局一周天氣圖：漸入梅雨季。（圖／中央氣象局）

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