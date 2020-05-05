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8縣市亮橙黃色高溫燈號！兩波變天全台有雨時間曝　梅雨季第一道鋒面報到

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▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今各地依舊高溫炎熱，民眾外出記得做好防曬工作。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

8縣市亮橙黃色高溫燈號！中央氣象局預報員李孟軒表示，周三、周四鋒面通過台灣北部海面，北部、東北部有短暫陣雨；另一道鋒面周日或下周一有機會影響到台灣，降雨會多一點。氣象專家吳德榮提醒，周日下午起至下周一梅雨季第一道移動性鋒面南下，各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣。

►高溫橙色燈號（連3天高溫超過36度）
天氣晴朗炎熱及西南風沉降影響，今中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

請繼續往下閱讀...

►高溫黃色燈號（高溫超過36度）
花蓮縣、台東縣縱谷、台中市、彰化縣、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（5日）各地溫度仍偏高，北部、東北部和其他山區有機會下些午後雷陣雨；周三、周四鋒面通過北部海面，降雨不會太多，北部及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部及中南部山區偏午後降雨，有下雨時溫度稍微降一些，沒下雨時偏高。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，周五、周六鋒面遠離，降雨偏午後山區雷陣雨；周日起天氣有比較明顯轉變，另一道鋒面有機會影響到台灣，但時間點還不確定，有可能周日或下周一，且降雨會比周三、周四的鋒面多一些，目前預報北部、東北部有陣雨或雷雨，其他地區偏午後降雨。

至於未來一周溫度方面，李孟軒表示，各地都在30度以上，北部周四因降雨高溫略降至29到30度，下周一鋒面影響，溫度下降比較多，約26至28度，至於其他時間都有33度以上；而中南部周日前高溫都34、35度，下周一約30至32度。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三白天各地大多晴朗穩定，白天炎熱如夏，各區平地最高溫皆可達36度以上。

吳德榮表示，周三晚鋒面接近，北部、東北部轉有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多；周四氣溫稍降，北部、東北部有局部短暫陣雨，中南部山區及花東亦有局部短暫降雨的機率；周五至周日上半天鋒面北移，台灣又在暖氣團內，各地恢復晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨的機率，大多發生在山區，部分鄰近平地亦會受到影響。

吳德榮提醒，周日下午起至下周一梅雨季第一道「移動性」鋒面南下，各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降、北台轉涼。

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