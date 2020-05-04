熱爆！台北高溫飆上36.6°C　氣象局「高溫警戒」擴大8縣市

▲今天（4）白天溫暖，台北在中午前高溫已飆至36.6度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

熱爆！今天（4）白天溫暖，各地高溫普遍可達30度以上，台北在中午前高溫就已飆上36.6度。氣象局高溫燈號警戒範圍也再擴大，除台南、高雄、屏東亮橙燈之外，台北、新北及彰化、南投及嘉義縣也亮黃燈，注意36度以上高溫。

根據氣象局觀測資料顯示，台北在11:48高溫飆至36.6度，高雄甲仙在11:20也來到36.5度，另外，屏東三地門36.4度，南投縣、高雄月眉等也都有36.1度高溫。

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▲截至12:30，今日高溫排行。（圖／中央氣象局）

氣象局稍早更新高溫燈號範圍，中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市盆地，彰化縣、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。

▲氣象局針對8縣市亮高溫警戒燈號。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天天氣跟昨天類似，白天溫暖，各地高溫普遍可達30度以上，其中中南部地區高溫約33至35度，大台北地區高溫可以達35度左右，台北盆地中心、南部近山區及河谷有機會達到36度以上。

降雨方面，今日各地大多為晴到多雲的天氣，僅午後東北部、東部地區及中部以北山區雲增偶有零星雨，午後前往山區活動請留意