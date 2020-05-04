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「立夏」到了熱到爆！2波鋒面周末變天　彭啟明：全台有雨2天

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▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

記者許力方／綜合報導

冬衣可不可以收了？天氣風險公司總經理彭啟明指出，5日即將進入24節氣的「立夏」，大致上台灣已經進入夏天，氣溫會漸漸上升「還會更熱下去！」未來一周除了7日（周四）有一波鋒面掠過，10日（周四）還有另一波鋒面南下，全台天氣轉有雨，但雨勢只有一、兩天，下周天氣較不明朗，可能有低壓或南邊水氣發展。

彭啟明預報，很多民眾習慣端午後才收冬季衣物，但今年端午節是6月25日，比較晚，台灣目前已經進入初夏，該收的可以收起來，6月底就已經是盛夏了。未來一周天氣，從6日開始又有一波波變化，6、7日（周三、四）有一波鋒面掠過，一點東北風下來，溫度稍降，但影響不大，一樣是吹偏南風，北台灣轉偶陣雨，高溫會略降到30度左右。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

請繼續往下閱讀...

8、9日（周五、六）回溫轉晴持續高溫，到了10日（周日）又有一道鋒面雲系接近，來到台灣北部海面並逐漸南下，這波鋒面的結構不差，預期鋒面附近的雲帶會比較完整，全台都有陣雨或雷雨的機會，鋒面通過後，東北風增強，各地溫度略降，影響至11日（下周一），但也只有一、兩天。

彭啟明指出，現在台灣吹著溫暖乾燥的西南風，熱對流發展不起來，下周天氣較不穩定，態勢不明朗，可能有低壓發展，也可能南邊有水氣發展，目前南邊的暖乾高壓不見了，下周一直到5月中、下旬變動度高，雖然近期還沒有梅雨訊號，到時就要觀察是否有梅雨鋒面。

氣象局則表示，5日各地持續高溫炎熱，台灣北部海面有鋒面接近，午後北部、宜蘭地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨的機率，西半部高溫普遍約33至35度，東半部高溫也有32度左右，台東有焚風發生機率，花東縱谷、中彰投、南部近山區或河谷有局部36度以上高溫的機率。

6、7日鋒面通過臺灣北部海面，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。8、9日東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北山區有局部短暫雷陣雨；10、11日另一鋒面接近或影或影響，北東有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

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