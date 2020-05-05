3人站路口要申請集會遊行？　林濁水：市政府機器抓狂了！

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

罷韓總部指出，高雄市警局對3人以上站路口舉標語、發垃圾袋、開記者會、掃市場進行規範，「高雄戒嚴了嗎？」對此，前民進黨立委林濁水5日在臉書批評，「市政府機器動得很厲害，市政府機器抓狂了！」

林濁水指出，超過3人以上記者會、掃市場等罷免選舉宣傳活動，都受《集會遊行法》規範，必須事先申請核准，選情熱時，一個候選人天天連續掃市場，一掃一早往往4、5個，一個大點的選區市議員候選人2、30個，過去大家都違法不申請，將來都得改過遷善了。

林濁水還說，選舉令人狂熱，罷免更令人狂熱，但是反罷免直接從狂熱跳級瘋狂，「市政府機器動得瘋狂、瘋狂、再瘋狂！」

其他人也看了這些…

►罷韓理由書4048字全文曝光 光復高雄「東西壞了就要修」

►中選會嗆「高雄別拿疫情當藉口」 李進勇：9日完成1823個投票所

►「罷韓投票所」還差510間！中選會公開徵求場地…須符合這幾點條件

更多熱門新聞…

►韓國瑜答辯書全文曝光 開頭引用22字「心經」…列15項市政成績

►韓國瑜罷免答辯書抄金剛經…一切攏是假 罷韓團體酸： 心無窒礙就主動請辭

►國民黨內部民調曝「80萬市民支持罷韓」 160萬人願意出門投票