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3人站路口要申請集會遊行？　林濁水：市政府機器抓狂了！

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▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

罷韓總部指出，高雄市警局對3人以上站路口舉標語、發垃圾袋、開記者會、掃市場進行規範，「高雄戒嚴了嗎？」對此，前民進黨立委林濁水5日在臉書批評，「市政府機器動得很厲害，市政府機器抓狂了！」

林濁水指出，超過3人以上記者會、掃市場等罷免選舉宣傳活動，都受《集會遊行法》規範，必須事先申請核准，選情熱時，一個候選人天天連續掃市場，一掃一早往往4、5個，一個大點的選區市議員候選人2、30個，過去大家都違法不申請，將來都得改過遷善了。

林濁水還說，選舉令人狂熱，罷免更令人狂熱，但是反罷免直接從狂熱跳級瘋狂，「市政府機器動得瘋狂、瘋狂、再瘋狂！」

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