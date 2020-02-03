柯文哲曝「武漢台商台北隔離地陽明山」　林濁水：柯大市長救聲量？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

滯留武漢400多人有望搭乘包機返台，台北市長柯文哲受訪時表示，台北市被分到的安置場所就在陽明山台銀宿舍，讓中央疫情指揮中心回應「已經請法務研議當中。」對此，民進黨前立委林濁水也發表看法。

柯文哲2日下午受訪時，被問及疫情指揮中心選定軍營作為安置場所，他表示，「你說用軍營？不是吧。」他並爆料台北市分到的是在陽明山台銀宿舍，全台有五個安置場所，原則上最標準是一人一間，所以軍營是通鋪也不適當。他稍晚被追問是否針對爆料道歉，「我會檢討，要被抓去關了是不是？」

▼中央疫情指揮中心執行官周志浩。（圖／記者周宸亘攝）

中央疫情指揮中心當晚8時召開記者會，被問到柯文哲爆料台北市隔離場所一案是否有相關處置？執行官周志浩正式回應，「這個部分已經請法務研議當中。」

而林濁水2日在臉書說，「柯大市長，景況真的是這樣了？真的有這個需要？爆料救聲量？」他3日又發文，「柯文哲嗆要把我捉去關是不是？大市長請對記者息怒，也請放心，行政罰而己，而且你官大，大概行政罰也免了。只是社會觀感真的很負面，小老百姓很不平而已。」

▲▼林濁水臉書發文。（圖／翻攝林濁水臉書）