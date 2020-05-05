獨／全球唯一水晶車體藍寶堅尼直播賣　30秒1501萬成交！還送車庫....網笑翻

記者吳奕靖／高雄報導

現在直播拍賣除了拼價錢之外，連話術噱頭也很重要！連千毅前東家蘭庭國際新栽培的棒球國手潘俊豪在直播當中，拍賣一台全球唯一水晶打造車體的藍寶堅尼，結果在30秒之內，以1501萬成交，同時還送車庫，影片事後流出，立刻引發3.6萬的網友爭相觀看這段影片，這才發現根本就是「搞笑」一場。

▲全球唯一「水晶車體」藍寶堅尼30秒直播賣出1501萬，還送車庫，結果網友笑翻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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日前綽號豪豪的潘俊豪在蘭庭國際臉書的拍賣當中，先預告自己當天要賣藍寶堅尼，而且還是「水晶打造車體」，話題一開果然吸引不少網友進來觀看，而直播到一半的時候，豪豪還故作玄虛，表示要移動鏡頭到車庫，還用手遮住避免網友看到，但是一打開之後，讓大家很傻眼，因為這台水晶車體的藍寶堅尼根本就是「縮小版」，說穿了就是一台玩具車。

不過豪豪還是很正經，要求網友開價就賣，而且得要在數字後面加上「萬」字，來提高這場拍賣的水準，參與的網友也很夠意思的配合，絲毫也沒覺得被「呼嚨」，一路從1萬開始喊起，最後在限時拍賣30秒當中，最後以成交價1501「萬」來結標。

▲全球唯一「水晶車體」藍寶堅尼30秒直播賣出1501萬，還送車庫，結果網友笑翻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

豪豪還跟得標網友說，感謝捧場，所以特別送了2個賽車女郎，但其實是2個豬娃娃公仔，另外還有一個車庫，但其實是蘋果手機的外盒，還舉辦了掛牌、剪綵儀式，整個過程相當搞笑，而影片剪接之後放到他們的臉書上頭，就有3.6萬人次觀看。

雖然這一次沒有像之前連千毅真的拍賣3千萬的勞斯萊斯、藍寶堅尼小牛等真實車，不過用「另類」的搞笑方式，也成功營造話題。

▲全球唯一「水晶車體」藍寶堅尼30秒直播賣出1501萬，還送車庫，結果網友笑翻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）