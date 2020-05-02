連千毅師弟直播喊：支援！瑞豐夜市包起來　攤商這句話曝「與新台幣的距離」　

▲蘭庭國際的莊董帶著連千毅的師弟豪豪到瑞豐夜市直播，號召大家進來消費 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

51連假期間前往瑞豐夜市的遊客真的少了非常多，這讓之前跟連千毅合夥同公司的蘭庭國際董事長莊董看不下去，帶著連千毅的師弟，也是棒球國手的新生代直播主潘俊豪一起到瑞豐夜市消費，呼籲大家用新台幣來包圍攤商，而攤商還透過鏡頭高喊：「快來救救我們」，這句話有透露了現在瑞豐夜市的經營情況到底有多冷。

就在4月30日的晚間，也就是五一連假的前一晚大約7點多左右，之前跟連千毅一起合作的蘭庭國際的莊董，帶著因為受傷退出棒球界的前國手潘俊豪來到瑞豐夜市直播，而且這一次不賣東西，而是大撒新台幣要搶救攤商，當時莊董還在直播鏡頭前秀出超過3萬塊的現金，表示要「花光才要離開」。

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▲瑞豐夜市的新地標2層樓高的大型抓娃娃機 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過一開始，瑞豐夜市的新地標，也是一座超過2人高的實體抓娃娃機，讓過往也熱愛抓娃娃的莊董相當開心，當場就大秀自己的抓娃技術，一句「保夾」術語透露了是行家，同時也在鏡頭前面說，夾到的贈品就當成禮物送給觀眾當成連假期間的禮物。而且莊董還非常霸氣，透過鏡頭「喊支援」，表示只要在直播期間趕到瑞豐夜市的朋友，吃的、喝的的費用，他當場會買單。

莊董的直播讓瑞豐夜市的攤商相當感動，但也紛紛透過鏡頭表達目前業績情況，不少攤商大喊沒生意，還有一位女攤商高喊：「快救救我們」，讓莊董以及直播主豪豪走過一攤又一攤，都說「包軌」付錢。

▲蘭庭國際的莊董帶著連千毅的師弟豪豪到瑞豐夜市直播，號召大家進來消費 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不只是4月30日，就連1日當天晚上，莊董跟豪豪又去了第二次直播，這一次就掏錢體驗瑞豐夜市裡頭的遊戲攤商，還把遊戲獲得的贈品變成了禮物，用來送給觀看直播的網友，莊董表示：「自己的公司就在左營，而瑞豐夜市也在左營，所以算是鄰居，看到攤商賺錢辛苦的一面，所以才會想到用直播的方式，希望這個舉動能夠幫瑞豐夜市找回客源，讓大家一起度過疫情的經濟危機」。

▲蘭庭國際的莊董帶著連千毅的師弟豪豪到瑞豐夜市直播，號召大家進來消費 。（圖／記者吳奕靖翻攝）