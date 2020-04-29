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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

回郵贈書！李永然律師帶你打開《青少年法律百寶箱》

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▲李永然律師談現行假釋制度之缺。（圖／記者林敬旻攝）

▲李永然律師與事務所律師群，撰寫有趣、務實、新近案例，編印成《青少年法律百寶箱》手冊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／台北報導

近幾年，科技不斷進步，犯罪手法也不斷更新，只有跟著孩子一起成長，一起感受社會的變化，了解孩子在想什麼、在做什麼，才能減少犯罪發生。

網路的普及，犯罪型態也不斷改變，點開手機，打開電腦，少數直播主在直播台上挑唆粉絲跟隨至仇家挑釁，卻不知網路世界的激情落實到現實世界來，這樣的行為已經犯法。年輕人風行的抖音，為了影片取材，花樣百出，有時為了惡作劇，將同學出醜的模樣入鏡再將之公布在網路上，觀眾開心了，但當事人能一笑置之嗎？時代進步，盜版方式也進階，小小一台手機即可掃描全書，再公布於網路上，這樣是否違法？

青少年容易因「衝動」、「誤解」而誤觸法網，而法律似乎是高聳空中的樓閣，無法輕易進入。為了加強青少年的法治教育，讓青少年知法而不犯法，祥和文教基金會和永然聯合法律事務所合作，集結旗下律師群，從青少年的教育做起，撰寫有趣、務實、新近的案例，編印成《青少年法律百寶箱》手冊，期能減少社會暴戾之氣、提升公德心與道德觀念。

其實不僅青少年要看，老師和家長也應該看。書中不僅是法條解說，更是青少年生活的縮影。了解孩子的生活，進入孩子的世界，才能引導孩子走上正確的道路。科技不斷進步，犯罪手法也不斷更新，只有跟著孩子一起成長，一起感受社會的變化，了解孩子在想什麼、在做什麼，才能減少犯罪發生。

減少犯罪是其一，幫助孩子是其二。很多孩子遭受暴力對待時，常常不知如何是好，只好與要好的同學求救，於是煩惱的人從一個變成二個，一同手足無措。手冊中即針對「遭幫派分子或藥頭威脅利誘」及「家庭暴力」兩大部分，明列遇到此事件的因應方式。

舉例來說，遇到幫派分子或藥頭威脅利誘時，可以尋求校園霸凌的求援管道，向學校投訴信箱投訴，或向縣市反霸凌投訴專線投訴，或向教育部24小時防制校園霸凌專線投訴。若遇家暴，不論是身體上的還是精神上的，都可以撥打家暴專線113通報家暴防治中心，或是打110求助。

欲索取《青少年法律百寶箱》手冊者，請來函附上中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。索取一本回郵為11元，索取二本回郵16元，索取三本至六本回郵32元；索取六本以上請來電詢問（電話：02-23560809）！

▲▼青少年法律百寶箱。（圖／永然文化出版提供）

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