國防部：敦睦艦隊磐石、岳飛、康定5月底恢復戰備

▲海軍敦睦艦隊。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）



記者陶本和／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，共計36名官兵確診，目前磐石艦、岳飛艦及康定艦其餘共708名官兵，4日已解除隔離並離開檢疫所，進行7天自主健康管理。對此，國防部5日表示，三艘軍艦預計在5月底恢復戰備，將正常執勤。

國防部5日上午指出，磐石、岳飛及康定等三軍艦，將在敦睦艦隊成員9日解除自主健康管理後的三個禮拜內，預計5月底將可恢復正常戰備，重新執勤。

國防部指出，4日磐石艦解除隔離，採檢結果陰性官兵、學生，都已平安回到家裡進行自主健康管理；另外，國防部也感謝台北101昨日晚特別為國軍點燈，打出「國軍加油、國人齊心、台灣精神、原力同在」等字樣。

此外，國防部長嚴德發4日也寫了一封信給海軍敦睦艦隊夥伴。他表示，此次敦睦遠航訓練，各位已圓滿完成任務，也充分展現海軍官兵堅忍的意志與堅實的戰力。

嚴德發表示，在歷時月餘的敦睦遠航訓練中，大家不僅勇敢克服長時間航海耐力的考驗以及忍受與家人的分離，也順利達成各項訓練目標，他為大家傑出的表現感到驕傲。

嚴德發也提醒，請大家返家後，務必遵守居家自主健康管理的規定，期待大家帶著健康與自信，返回工作崗位與我們並肩作戰，重新投入守護家園的行列。