1968APP景點警示爭論　 黃偉哲與林佳龍攜手大和解

▲台南市長黃偉哲說，他與林佳龍的友誼只有患難真情，沒有情緒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

交通部先前因應51連假推出1968旅遊警示App，因列台南警示點高達27個，引起台南市長黃偉哲不滿，直言是與「台南有仇嗎？」，交通部長林佳龍5日出席七股遊客中心開幕儀式，2人將同台會面，黃偉哲否認與林佳龍有嫌隙，他說與林佳龍的友誼只有患難真情，沒有情緒，林佳龍兩週內3次訪台南，展現他身為台南女婿有心幫忙拚觀光。

台南市長黃偉哲談及1968App的影響時說，台南本來就是觀光大市，但是在51連假的時候，必須坦白說，表現得並不怎麼好，可是有些景點，不是傳統那種景點的，譬如說白河石斛蘭觀光客就滿多的，白河蓮花節觀光客也滿多的，所以說應該是幾家歡喜幾家愁，整體來講傳統的觀光景點的人數大概只有清明連假的一半，所以表現得並不是特別優。

黃偉哲說，是不是跟旅遊App警示有關，還是要了解一下，不要過度揣測，把間題找出來，中央跟地方都希望台灣變更好，沒人希望台灣不好，所以這也不見得是不同調，只是有時候對於政策的看法是就是有解讀的問題，實這部分我們當然希望在最短時間內跟中央一起配合，來把這個觀光再提振起來。

黃偉哲說，地方有兩個老闆，一個是防疫指揮中心，專門管防疫，一個是1988，他們管紓困，怎麼樣的防疫跟紓困跟將來的振興好好做好，這是我們要面臨的課題。當然地方的疫情也各自不同，像在北部，像台北市的疫情就110幾個，那新北的疫情也90多個，台南目前為止，就16個，所以當然每個疫情的緊張程度是不一樣的，所以說我們只能夠把防疫工作做得更好，希望民眾也能夠了解，這樣子的話，在整個防疫可以兼顧又可以到四處玩賞，那當然對地方來講會有幫助。

黃偉哲說，台北市長柯文哲說追求零確診的目標不對，他同意柯市長的發言，也尊重柯市長的發言，不過因為每個地方的疫情嚴重程度是不一樣，至於防疫跟拼經濟要取得平衡點，這點他是認同的，只不過在每個縣市的平衡點是不一樣的，舉個例子來說，以台南來講，它的疫情嚴重程度就比不上北部，所以我們的平衡點跟台北市、新北市的平衡點是不一樣的，所以原則上當然防疫跟拼經濟是要取得一個平衡點，只不過在每個地方，所定的平衡點是不一樣的，從另一個角度來看，雖然柯市長說不要一昧追求零確診，但是只要沒有零確診，民眾心中的疑慮還是在的，而且民眾因為這個疑慮影響到出遊跟消費的意願，所以他覺得其實也要尊重民眾，除了在專業上我們專家有專家的判讀，但是在一般民眾來講，民眾也有民眾的解讀，舉例說， 1968專家認為是一個監測點，不是一個警示點，但是民眾的看待就不一樣。所以說他覺得其實也要尊重民眾的看法 在要求做防疫的過程中，一般的民眾是怎麼樣把上面的政策來解讀，這是很重要的。

對於外界為1968APP警示問題讓黃偉哲與林佳龍2人發生嫌隙，黃偉哲否認有此事，黃偉哲說，基本上他與林佳龍是學長、學弟的關係，也是學運打拼夥伴的關係，更是從事政治改革同志的關係，所以說2人沒有什麼話不能講，也沒有什麼，事實上根本也沒有什麼心結，只是大家對政策的看法有一些不同的解讀而已，這個部分如果連這個不同的解讀都不能夠化解的話，那將來怎麼樣為民眾服務？所以他覺得其跟林佳龍部長之間只有友誼，只有友情，只有患難真情，沒有甚麼情緒。

黃偉哲強調，今天七股遊客中心的開幕，非常感謝這個交通部雲嘉南風景區管理處，更感謝交通部林佳龍部長能夠在這個時候一起來幫忙拚觀光，事實上，林佳龍部長在最近兩個禮拜內有3次來台南，都可以顯示出他作為台南女婿幫忙台南的拼經濟的用心，一起來為發展台灣的經濟而努力。

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