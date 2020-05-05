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降雨偏低台南水情轉黃燈　黃偉哲：配合節水研究更精進作法

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▲台南市水情轉黃燈，各主要水庫蓄水量偏低，台南市政府呼籲民眾進行節水措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市水情轉黃燈，各主要水庫蓄水量偏低，台南市政府呼籲民眾進行節水措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市5月7日水情燈號即將轉為黃燈（減壓供水），台南市長黃偉哲5日在市政會議要求相關局處及所轄單位確實執行節水措施：包括落實工業區用水回收 ，目標65至70％以上，各機關停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。

此外，行道樹澆灌、灑水、洗街等業務使用回收水；19口抗旱井整備公告，因應有需求之產業及廠商取水以及安平、官田、柳營及虎尾寮水資中心設置取水點開放供民眾自由取用等。

黃偉哲表示，水情趨緊，即將進入黃燈階段，減壓供水，台南市政府各局處及所轄單位，應配合進行節水措施，研究更精進的作法。黃偉哲進一步指出，因應新冠肺炎的防疫需求，衛生局、教育局等單位正常宣導洗手防疫，但節水不能停，防疫也不能等，如果能再配合水利局節水措施之餘，各局處能祭出更精進的節水方案，才能讓台南用水供水更有效率。

水利局長韓榮華表示，截至4月30日止，因降雨偏低，致使水庫水量及河川流量偏低，烏山頭＋曾文水庫有效蓄水量58677萬噸，目前蓄水量12890萬噸，蓄水率22％；南化水庫有效蓄水量9080萬噸，目前蓄水量2008萬噸，蓄水率22.1％，又加上去年9月迄今，累積降雨量為歷史同期6至7成；氣象局預報資料顯示：未來3個月雨量：5月正常至偏少，6、7月接近正常。

▲台南市水情轉黃燈，各主要水庫蓄水量偏低，台南市政府呼籲民眾進行節水措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據2020年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第1次工作會議管控目標：各地區仍以5月底保有1個月以上民生及產業用水為努力目標，因此，台南市各標的用水管控方向有三：1、農業用水，水利會預定5月底前完成一期稻作供灌，在不影響作物收成前提下加強灌溉節水，以利引水至水庫蓄存或利用；2、公共用水，曾文、烏山頭系統合計出水量維持每日54萬噸以上，南化水庫出水量每日43萬噸以下；三、工業用水，由工業區自主加強節水3％以上。

韓榮華進一步表示，經研商台南水情由稍緊綠燈調整為減壓供水黃燈，根據2020年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組開會主要結論，包括由台灣自來水公司依據旱災災害防救業務計畫減少轄區自來水供水量3％以上為目標，於離峰及特定時段（原則為每日22時至翌日6時）實施自來水減壓供水，同時針對管線末端或高地區水壓若有不足時，預為配置臨時供水站及水車因應；工業節水部分仍維持節約用水5％以上為目標，同時由台水公司再盤點各可能載水點；停止政府機關及國營事業使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水；整備抗旱井及加強宣導由水資源回收中心放流水提供澆灌等次級用水使用。

有鑑於此，台南市政府各相關單位、局處配合中央結論執行節水措施如下，經濟發展局（工業、產業）：工業用水總量管制、落實工業區用水回收 (目標65~70％以上)、工業節水部分仍維持節約用水5％；嘉南農田水利會（農業）：加強灌溉管理（包括掌水工、分區輪灌等），預計節省7000萬噸用水；市府秘書處暨各局處秘書室：停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，節約廳舍用水，雙市政大樓廢水及冷凝水回收（每日24噸）；教育局（學校）：持續盤點及節水抗旱硬體設備設置及汰換，校園節水宣導；工務局、環境保護局、消防局：行道樹澆灌、灑水、洗街等業務使用回收水（預計每月可節水約6800噸），消防栓檢查停止放水測試改外觀檢視（預計每月可節水約60噸）；經濟發展局（抗旱井）：19口抗旱井整備公告，因應有需求之產業及廠商取水(預計每日可供水3萬噸)；水利局（再生水）安平、官田、柳營及虎尾寮水資中心設置取水點開放供民眾自由取用（目前平均每月取用1.2萬噸）。

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