全國小學硬式棒球聯賽台南爭冠　黃偉哲勉勵小將全力以赴

▲全國國小棒球硬式組聯賽冠軍戰開打！台南市長黃偉哲特前往球場，勉勵中平國小與大勇國小的小將們發揮運動家精神，打一場以球會友的熱血精彩比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南亞太棒球訓練中心整備升級，舉辦全國國小棒球硬式組聯賽，3日冠軍戰開打！台南市長黃偉哲特前往球場，勉勵中平國小與大勇國小的小將們發揮運動家精神，珍惜防疫期間還能如期舉行的賽事，打一場以球會友的熱血精彩比賽。



黃偉哲市長表示，面臨全球疫情嚴竣、境外感染風險仍然偏高的情況，身處台灣的我們要珍惜能繼續運動與比賽的時光，他也提醒大家，配合防疫仍是首要任務，才能守護自己與他人的健康。



台南市體育處說，108學年度國小棒球硬式組聯賽於4月27日至5月3日在台南亞太少棒副球場開打，為亞太棒球訓練中心重新整備後的第1場賽事；本次賽事共有22個縣市的184支球隊熱情參與，各校小將從縣市預賽即開始較勁，無不全力拚博爭取榮譽，今日冠軍戰的2隊皆來自桃園，將由中平國小與大勇國小爭奪最高榮耀。



台南市體育處說明，亞太棒球訓練中心自2019年辦完U12世界盃少棒錦標賽後即進行全面檢視，針對各項缺失逐一改善精進，如今草皮及各項場館設備均升級至國際級水準，以迎接各項棒球賽事。因應全民抗疫，上半年的各項體育賽事多半延期或停辦的情況，國小硬聯能在台南市照常舉辦著實給予體育界莫大的鼓舞，也證明只要落實防疫工作，同樣能兼顧重要賽事的舉辦。中華民國學生棒球運動聯盟特別加強球場內外防疫措施，讓場上選手於舒適安全的環境下盡情發揮棒球實力，互相切磋學習並且提升自身技巧及眼界，為三級棒球的扎根與推動注入一分傳承的力量。

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