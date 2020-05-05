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16歲少女為愛私奔　遭親媽和叔叔勒死焚燒..焦黑遺體被挖出驗屍

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火焰,火（圖／達志／示意圖）

▲少女為愛私奔，卻被家人勒死焚屍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度拉賈斯坦邦(Rajastan)近來發生一起名譽殺人(Honour Killing)血案，一名16歲少女因為不聽從家人安排和愛人私奔，結果慘被母親以及叔叔殘忍勒死後再放火焚屍，最後埋在村莊中，事件隔了1個多月警方才接到通報，目前已將燒至焦黑的遺體挖出送去驗屍。

警察局長科託基(Rahul Kotoki)表示，原本居住在帕里縣(Pali district)某村莊的16歲少女林庫(Rinku)，近來與家人一同搬到浦那市(Pune)經營雜貨店，然而後來和當地一名少年相戀私奔，家人發現後立即報警綁架。孟買警方在達德拉火車站(Dadar Railway Station)找到私奔的2人，把少年關押在監獄中，少女則交由家人帶回去。

一個月後少年獲釋出獄，林庫仍然堅持要嫁給對方，結果於3月18日被家人帶回原本居住的村莊，隔日就發生名譽殺人事件，誇張的是，警方隔了1個多月後才接獲到消息，目前已逮捕涉案的母親德維(Sita Devi)以及叔叔薩瓦拉姆(Sawaram)。據了解，名譽殺人通常發生在保守地區，家族為了保住家族名聲，而對家族成員做出清理門戶的殘忍行為，根據聯合國統計，每年發生在世界各地的類似事件高達5,000件。

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