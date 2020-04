希望神力讓疫情消失！　虔誠男割下自己舌頭當眾獻祭女神

▲希望疫情趕快消失,男子竟然割下自己舌頭。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度當局為了防止新冠肺炎疫情下令封城,令當地人的生活大受影響,古吉拉特邦(Gujarat)一名24歲男子因為無法回家,特別前去女神面前祈禱能停止疫情,然而他卻割下自己的舌頭獻祭,血腥場面嚇壞其他民眾。

《印度時報》報導,事件發生在古吉拉特邦的納德斯瓦里(Nadeshwari),24歲石匠沙爾瑪(Vivek Sharma)與兄弟希瓦姆(Shivam)以及其他7人一同在當地寺廟工作,週六早上出門說要去市場後,人卻一直沒有回家,希瓦姆擔心打電話詢問時,意外從電話那頭得知他在神廟裡割掉了自己的舌頭。

倒在血泊中的沙爾瑪後來被送到塔拉德(Tharad)的醫院醫治,警官表示,「在過去這段時間裡,他一直很希望能回到位於中央邦的家鄉,但由於封城而無法,如今他卻魯莽地割下了自己舌頭」,醫生正在試著為他接回舌頭,目前尚未對外發表更多案件詳情。

