印度男未戴口罩嗆警　「我爸是部長」下場療癒反轉

▲印度警察在新冠肺炎封城期間辛苦執勤。（示意圖，與本文無關／路透）
記者吳孟臻／綜合外電報導
因應新冠肺炎疫情，印度政府規定，人民出門都必須配戴口罩。4月30日，有名男子因為沒有戴口罩被警察攔下，兩人在街頭發生衝突，期間男子以「部長之子」身分威脅警察。以為搬出救星的他卻被父親狠狠教訓一頓，父親帶著他上警局道歉，並命令他清掃馬路以示懲戒！
This is how #IndiaFightsCOVID19 !— Manoj Sharma (@ManojSharmaBpl) April 30, 2020
Ripudaman,son of former MP minister Pradumna Singh Tomar, threatens policemen to be ready to face dire consequences when he was stopped for not wearing mask in public place at Gwalior. @JM_Scindia @News18India @CNNnews18 pic.twitter.com/z1F7zwEWVE
男子里普達曼（Ripudaman）因為沒有配戴口罩被警察盤查，在雙方發生爭執期間，里普達曼亮出父親印度中央邦前部長托馬爾（Pradhmun Singh Tomar）的名號，以威脅的口吻企圖讓警察知難而退。
托馬爾收到消息趕到現場，連忙付清100盧比的罰金，更要求兒子必須跟著市府工人清潔道路1小時當作懲罰。托馬爾解釋，兒子因為封城從美國回來，那天他帶著小狗剛從獸醫院返家，騎車時他沒辦法戴口罩。同時也承認兒子的不當行為，「他不該有這種錯誤的行為，我帶他到警局為他自己的所作所為向警方道歉。他們日夜為了保護人民而工作，我們每個人都該對警察保有尊敬的態度！」
Madhya Pradesh: Ex-minister makes son clean roadside garbage for threatening Covid-19 duty cops #CautionYesPanicNo #IndiaFightsCorona #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/ObPWFW7Y0w— The Times Of India (@timesofindia) May 2, 2020
隔日，里普達曼果然在馬路上做環境清潔。「我向警方道歉，我保證不會再犯，未來也會謹記法律的規範。」里普達曼說道。然而托馬爾大義滅親的行為，也被認為與他的政治生命設想有關，國會員工認為托馬爾是想透過這個機會來獲得政治名望。