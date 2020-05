印度男未戴口罩嗆警　「我爸是部長」下場療癒反轉

▲印度警察在新冠肺炎封城期間辛苦執勤。(示意圖,與本文無關/路透)

記者吳孟臻/綜合外電報導

因應新冠肺炎疫情,印度政府規定,人民出門都必須配戴口罩。4月30日,有名男子因為沒有戴口罩被警察攔下,兩人在街頭發生衝突,期間男子以「部長之子」身分威脅警察。以為搬出救星的他卻被父親狠狠教訓一頓,父親帶著他上警局道歉,並命令他清掃馬路以示懲戒!

This is how #IndiaFightsCOVID19 !

Ripudaman,son of former MP minister Pradumna Singh Tomar, threatens policemen to be ready to face dire consequences when he was stopped for not wearing mask in public place at Gwalior. @JM_Scindia @News18India @CNNnews18 pic.twitter.com/z1F7zwEWVE