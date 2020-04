捕魚被3.9公尺巨鱷攻擊！　他剖開魚肚驚見好友「血腥斷頭和手臂」

▲男子在鱷魚肚中找到好友遺體。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印尼近來發生鱷魚吃人的不幸事件,一名漁夫在水上捕魚時,慘被一條身長3.9公尺的巨鱷攻擊,友人目擊現場後趕緊回村找人幫忙,然而後來卻無法順利找到鱷魚與人,隔了一天才終於逮到兇手,剖開肚子時還看得到死者的手臂和頭,照片看起來十分血腥驚悚。

55歲漁夫賽夫里(Syafri)26日和友人托哈(Toha),一同在錫國縣(Siak)廖內省的Teluk Lanus村附近捕魚時突然遇到鱷魚。托哈幸運躲過鱷魚的攻擊,然而卻無法拯救賽夫里,只好趕緊回到村中請求支援,然而村民與警方、軍方一群人再回到案發現場時,卻四處都找不到鱷魚與好友的身影。

直到隔日早晨搜救行動仍在繼續,居民終於在事發地點不遠的沼澤中找到男子左腿,便划著獨木舟沿著沼澤繼續往下找,最後順利圍捕到鱷魚,剖開肚子發現包含頭部、手臂等人體斷肢,證明這隻鱷魚的確吃下了賽夫里。

廖內省自然資源保護局局長薩曼托羅(Heru Sutmantoro)雖然對於賽夫里的死亡感到遺憾,但也譴責村民們剖殺鱷魚的行為,因為灣鱷(Saltwater Crocodiles)是受到法律保護的野生動物之一,當局雖然一再警告民眾不要在三角洲周圍沼澤或淺水區捕魚或游泳,慘案卻還是不斷發生。

