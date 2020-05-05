華航印度撤僑專機凌晨抵台　129名旅客中有9人咳嗽...緊急送驗採檢

▲多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／桃園報導

為了將受新冠肺炎疫情而受困印度的旅客接返台灣，外交部協調一架華航專機，於5月4日在德里接回129名旅客，包含在孟加拉、印度工作的114名台灣人及在台工作的15名外籍人士，專機於5日凌晨2時50分抵台，其中9人在健康聲明書中紀錄有咳嗽症狀，被送往採檢站採檢，之後全數旅客分乘8輛防疫遊覽車離開機場，前往隔離所隔離觀察。

為避免交叉感染，編號為CI-182的華航專機客艙採梅花座，除128名旅客與一名嬰兒外還配有4名機師及11名空服員，班機4日晚間9時46分自印度德里機場起飛，隔日凌晨2時50分抵達桃園國際機場，旅客入關時須繳交健康聲明書，經疾管署檢疫官審核後發給檢疫通知書，並在經過檢查隨身行李，確保無夾雜肉品入關後，才得以10人為一組分批入境，並搭乘防疫遊覽車進入檢疫所隔離14天。其中有9位旅客在健康聲明書中提到有咳嗽紀錄，因此有到檢疫站採驗。

▲機場人員在場進行消毒。（圖／記者游宗樺攝）

搭乘此班專機返台的台商表示，之前因疫情滯留在孟加拉，由於當地處在管制狀態，機場基本上是處在關閉狀態，因此還有其他台灣人在那邊無法回台；另外，還有台商指出，4月份知道有專機可以回台，便搭飛機前往印度，由於當地有封城措施，早上可以購買物資，下午則不能出外，因此當地物價有稍微提高。

孟姓旅客說，由於許多班機停飛，在得知有包機返台後趕緊從孟加拉趕到印度搭乘，機票比平常的貴上一點，花費約5萬元，儘管如此還是很高興能回到台灣，感謝政府相關單位的協助。而曾姓乘客則說，由於自己是在印度鄉村地方，當地人的防疫觀念較差且收入難以負擔，因此不難買到口罩，所以不像大陸般瘋搶。

▲專機旅客穿著隔離服搭上遊覽車。（圖／記者游宗樺攝）

陳姓乘客指出，受到當地防疫措施的影響，自己從2月起在旅館待上40多天，不能離開購買物資，且印度政府可能自顧不暇，不像台灣會提供防疫物資，加上當地物價受到疫情影響有所上漲，一切都只能靠自己，幸好能搭上飛機回台。

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