新莊53歲居檢男子死於家中　前一天Line自主回報正常..還跟里幹事約好送關懷包

▲新北市最新消息快訊圖。

記者羅婉庭／新北報導

新北市新莊多和里53歲葉姓居家檢疫男子驚傳死於家中。據透露，里幹事4日上午約11點還有跟對方通電話，並約定好下午拿關懷包，但里幹事到了住家卻遲遲沒無人應門，隨即聯繫警方，警方到場後破門而入發現葉男已無生命跡象。

新北市政府5日上午召開第52次應變會議，民政局長柯慶忠指出，新莊區4日下午出現1名居家檢疫者死亡案例，死亡原因還在調查中，遺體目前已送往板橋殯儀館。

據了解，新莊區一名葉姓民眾，55年次， 5月1日從中港澳入境於新莊住所進行居家檢疫，里幹事5月2日、5月3日皆進行電話關懷。4日上午10時45分，里幹事以電話關懷葉姓男子時並無異常，約定下午2-3點送交關懷包給葉男，且葉男在12點30分用Line自主回報系統回復狀況正常。

當天下午3時許里幹事親送關懷包無人應門，電話沒有回應，隨即請警方協助開門，發現葉男坐在沙發上已無生命跡象，於下午5時30分鑑識人員已到場了解死因。後續交由檢調釐清死因中。

對此，市長侯友宜表示，感謝區公所積極聯繫居家檢疫者，發現沒有聯繫上，立刻主動上門關心，目前法醫、警方正在調查死者死因，雖發生憾事，同時也要給予區公所、里幹事肯定，積極主動、做得很用心。