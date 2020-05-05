新莊53歲台商居檢猝死家中　5月1日大陸入境、長期抽煙肺早有狀況

記者羅婉庭／新北報導

新北市新莊多和里53歲葉姓台商1日從中港澳入境，並於新莊友人家中進行居家檢疫，4日驚傳死亡。據區公所指出，葉男1日從大陸入境，友人透露他生前長期有吸煙習慣，因此肺部功能原本就有狀況；由於葉男中午還有與里幹事用line聯繫，警方初步判斷是猝死。

區公所人員透露，葉姓男子的友人指出，他生前長期有抽菸習慣，原本肺功能很不好，也有其他疾病，跟新冠肺炎應該沒有關係。警方則表示，葉男居住房間昨晚已經進行消毒，真正死因必須待法醫檢驗結果才能確定。





▲侯友宜時事聯訪。（圖／記者宋良義攝）

對此，新北市長侯友宜5日表示，感謝前線人員積極負責，當天里幹事上午與葉男通過電話，中午還有傳line，約好下午去送關懷包，敲門卻沒回應，里長立即通報警方，並聯絡李姓友人協助開門，破門而入後卻發現，葉男坐在沙發上，已無呼吸心跳，緊急送醫救治後仍無效，目前法醫還在調查死因，謝謝里幹事積極聯繫，及早發現異狀。

據透露，里幹事4日上午約11點還有跟對方通電話，並約定好下午拿關懷包，但里幹事到了住家卻遲遲沒無人應門，隨即聯繫警方，警方到場後破門而入發現葉男已無生命跡象。

新北市政府5日上午召開第52次應變會議，民政局長柯慶忠指出，新莊區4日下午出現1名居家檢疫者死亡案例，死亡原因還在調查中，遺體目前已送往板橋殯儀館。

據了解，新莊區一名葉姓民眾，55年次， 5月1日從中港澳入境於新莊友人家中進行居家檢疫，里幹事5月2日、5月3日皆進行電話關懷。4日上午10時45分，里幹事以電話關懷葉姓男子時並無異常，約定下午2-3點送交關懷包給葉男，且葉男在12點30分用Line自主回報系統回復狀況正常。

當天下午3時許里幹事親送關懷包無人應門，電話沒有回應，隨即請警方協助開門，發現葉男坐在沙發上已無生命跡象，於下午5時30分鑑識人員已到場了解死因。後續交由檢調釐清死因中。

對此，侯友宜表示，目前法醫、警方正在調查死者死因，雖發生憾事，同時也要給予區公所、里幹事肯定，積極主動、做得很用心。