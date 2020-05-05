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新北市議員大合唱《明天會更好》　為台灣加油、醫護祈福

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政治中心／綜合報導

新北市抗疫新冠肺炎超前部署，先前大規模防疫演習更受到外媒關注報導，為了替所有防疫的第一線人員打氣，新北市議員不分藍綠大集合，一起合唱《明天會更好》，替所有市民、醫護祈福。

新北市議員抗疫大合唱《明天會更好》於5日一早再YouTube上首播，稍晚於10點30分將開記者會發表此合唱曲，市長侯友宜也會出席。

《明天會更好》旋律撫慰人心，每每國際上發生重大事件時，具有影響力的歌手們都會一起合唱，讓大家在悲傷與恐懼中，重新燃起希望。最早該單曲於1985年非洲衣索比亞發生饑荒，以公益形式推出，將獲得的專輯版稅捐作賑災用途，世界各地也開仿效者。

1986年則是「國際和平年」，《明天會更好》的創作初衷，即是模仿We Are The World「群星為公益而唱」的形式，呼應世界和平年的主題、並紀念台灣光復40週年。

2020全球在新冠肺炎疫情的波及下，台灣防疫表現屢獲外媒關注，更大方捐贈口罩給予需要的國家；新北市議員馬見Lahuy·Ipin號召所有市議員一起合唱《明天會更好》，包括蔡淑君、陳明義、鐘宏仁、賴秋媚、王威元、彭佳芸、李坤城、何博 文、戴瑋姍、劉美芳、邱烽堯、張志豪、江怡臻、洪佳君、林金結、廖宜琨、劉哲彰、陳儀 君、林裔綺、白珮茹、廖先翔、張錦豪、宋雨蓁Nikar·Falong，除了替醫護打氣之外，也為台灣加油。

▲▼新北市議員合唱明天會更好，為台灣加油。（圖／翻攝YouTube）

▲新北市議員合唱明天會更好，為台灣加油。（圖／翻攝YouTube）

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