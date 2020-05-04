繳不出百萬罰款「9筆土地被查封」　落跑台商月付1萬5還款計畫遭打槍

▲盧姓台商回國後不遵守居機檢疫規定，搭防疫計程車輾轉到中南部機場企圖出境被抓回。（圖為資料照／記者許宥孺翻攝）

記者劉昌松／台北報導

盧姓台商今年3月違反新冠肺炎居家檢疫規定被重罰100萬元，但他拒繳，還企圖闖關出境大鬧機場，被高雄地檢署檢察官限制出境，法務部行政執行署台北分署查封他名下9筆台南市土地後，盧趕緊先繳2萬元，並表達積蓄都在大陸，台幣約5百多萬元，現在無法取回，日後再月付1萬5千元清償，但據了解，執行官已拒絕。

據了解，60多歲的盧姓台商原本經營成衣事業，近年已結束生意，準備退休回台養老，不過他和妻子離婚後，和家人鮮少聯繫，3月9日從松山機場入境時，就準備要去旅館住宿，但是他違反要求，反而輾轉跑到中南部，企圖再搭機離境，被台北市衛生局開罰100萬元。

行政執行署台北分署收到衛生局移送案件後，和檢察官先後對盧男採取限制出境，並囑託台南分署查封他繼承到的關廟區9筆土地持份，盧拿著財產資料，向執行官表示大陸有約5百多萬台幣的存款，先是「願以大陸存款每年11萬利息，分24期繳罰款」，但遭到拒絕。

盧男再表示用願用在台財產月付1萬5千元清償，但這表示要花5年多的時間才能繳清，執行官只先收下他拿出的2萬元，要求他另外透過海基會等管道，盡快取回大陸存款，並另提還款計畫，至於盧名下已查封的9筆台南土地持份，有待移送機關決定是否正式進入鑑價拍賣程序。

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