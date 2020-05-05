補辦身分證被問「外婆名字」她卡關：都叫阿嬤啊！一票網共鳴：要回家問了

▲原PO在補辦證件時被問了答不出來的問題。（示意圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

若大家族成員眾多，平時又多用稱謂稱呼，不知道其他遠親的名字應該是蠻合理的。不過這名網友卻因為不知道外婆的大名，在補辦身分證時尷尬卡關，只好趕緊打電話回家問。貼文一出，吸引網友們笑翻熱烈討論。

一名女網友日前在臉書「爆怨公社」分享趣事，她因為手邊沒有戶口名簿，近日拿著護照到戶政事務所補辦身分證，無奈承辦人員說她本人和照片長得差太多，無法憑護照補辦，接下來就是對她進行一連串的「拷問」。

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原PO表示，承辦人員問得相當仔細，連祖宗十八代都拿出來考她，孰料，她在過程中被問及「阿嬤的名字」時硬生生卡關了，「我怎麼知道外婆叫啥名字.....我都叫她阿嬤啊！」最後只好無奈打電話回家找尋解答。

經過一番折騰，原PO好不容易完成手續，但對方卻說「我先幫你送件，啊今天不一定能領，如果裡面的人有異議你就只能等他們查完資料再來領。」讓她相當無奈。

▲大家知道自己阿公阿嬤的名字嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章上線後，不少人直呼不可思議，「不知道阿嬤的名字！到底有多不熟」、「原來有這麼多人不知道長輩的名字」、「我被承辦人員問過阿嬤的名字，回答出來後，下個問題是阿嬤的生肖...」、「不知道阿嬤的名字有點誇張」。

不過留言之中也有不少人自首和原PO一樣，只知道阿嬤就叫「阿嬤」，「我回去要去問我阿嬤叫什麼名字了」、「我也不知道…我阿嬤的名字」、「版主不孤單，我也記不住阿嬤的名字」、「你這麼一po，我也忘記阿公阿嬤的名字」。

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