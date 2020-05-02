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波羅蜜沒熟透「奧客堅持買半顆」　店家被盧半小時妥協...一剖開她反悔秒溜

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▲▼ 波羅蜜 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲好不容易談好「只買一半」，客人卻在剖開後決定不買逃走，留下錯愕的賣家 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

波羅蜜和榴槤一樣，會散發出濃厚的氣味，但有些人就偏愛這一味。一名網友稱，有客人日前到家裡的攤子買波羅蜜，他們也破例按照客人的要求，讓對方只買半顆。孰料切開後，奧客竟然秒反悔落跑，讓人大嘆「真的是來亂的」。

「切完之後，馬上就說不買了，是在哈囉？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中替母親抱怨，她表示日前有一名女客前來攤子想買波羅蜜，礙於規定，他們都是整顆販售，但對方卻不停說只要半顆，就這樣盧了半小時。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，媽媽當時有和客人解釋過，波羅蜜還沒有熟透，但對方卻堅持要買。媽媽基於體諒客人的心態，最後決定給對方方便，賣半顆就好，剩下半顆留給自己人吃，怎料一剖開後，奧客竟然反悔說不買了，馬上跳上機車騎走，讓店家傻眼至極。

▲▼原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，有人建議原PO「先結帳再做售後服務」比較保險，但原PO回應，因為對方只要一半而已，他們必須先切開秤重才能算錢，遇到這樣的情況也是很無奈。

其它網友們則是搖頭表示，「來亂的嗎」、「爛客一堆」、「辛苦了，生意歹作」、「我還有客人要買榴槤，要先剖開吃看看好不好吃，再決定要不要買的」、「好沒品的人」、「臉皮真的厚到打不穿」。

另有人提供解決方法，表示若買到沒有熟的波蘿蜜，其實可以拿去料理入菜，「沒熟的煮綠咖哩超讚，我都買不到」、「沒熟就煮湯啊，這人太過分」。

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