早餐店點紅茶！老闆裝太滿「急用嘴貼杯緣」開吸　下秒封杯上餐…結局糗炸

▲原PO在早餐店點了一杯紅茶。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「想抱怨一件關於早餐店飲料的故事。」有女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她跟先生去連鎖早餐店吃早餐，因為口渴，就特別關注吧台有沒有在做飲料。結果就看到老闆裝杯紅茶時，不小心弄太滿，直接喝掉一些多的紅茶。本來以為那杯是對方要留著喝的，沒想到老闆卻封杯並送，超扯的舉動讓其他人直呼噁心。

原PO文中敘述，「昨天跟老公去某間連鎖早餐店吃早餐，坐了一回兒，覺得有點慢，口有點渴，轉頭看吧台有沒有人在弄飲料」，一轉頭就看到老闆在裝杯紅茶，但因為裝太滿，對方就用嘴貼著杯緣、喝掉多出來的紅茶，接著再用紅色的塑膠瓢裝飲料填滿杯子，裝好後還往店後面喊「紅茶一滴都沒囉！」

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看到這邊，原PO就以為老闆已經裝好她點的紅茶，被喝的那杯是老闆自己要留著喝的，「結果他拿去封杯，端來給我們。」女網友就趕緊跟先生說「紅茶老闆喝過了」，打算趕快把早餐吃一吃、趕快離開。

▲老闆喝了一口，還把該杯紅茶給客人喝。（示意圖／資料照）

吃完之後，原PO就跟老闆結帳，並跟對方說「老闆，紅茶我不要了！」老闆這時就一副裝好售出不退的樣子，她便揭穿剛才的畫面「因為我看到你剛喝過了！所以我不要這紅茶。」老闆聽到後就回「喔！是喔……」做錯事被抓包的語氣讓原PO覺得超好笑。

但這一拆穿，兩人突然一陣尷尬，「後來老闆說105元，我拿200給他找，他邊找邊說『紅茶的錢我沒跟你算』，接著找完95元，我就趕快跑了。」事後，老闆的態度也讓女網友覺得很好笑，「媽阿！偷喝飲料被我看到，又回是喔，完全讓我想笑場……（整路腦中一直有一個聲音在迴盪『喔！是喔……喔！是喔……』）。」

看到貼文後，其他網友都覺得又扯又好笑，「這是什麼操作」、「一定有很多人喝過老板的口水」、「其實代表紅茶還不錯可以喝，有些店家老闆自己的東西都不敢吃」、「老闆：可惡，被看到了」、「明明是很生氣的，看了你的敘述我大笑」、「這個老闆沒衛生還有點ㄎㄧㄤ哈哈哈」、「光還敢端來這動作我就爆炸了，版主還可以等到最後太厲害了。」

也有苦主現身分享經驗，「我也遇過，老闆試吃客人冬粉……我超傻眼」、「我有過一次是買炒烏龍麵，結果親眼看著老闆直接用炒麵的鍋鏟試味道，覺得味道ok之後又繼續炒，我立刻跟老闆說烏龍麵我不要了，因為我不敢吃你的口水，老闆一臉尷尬樣」、「這讓我想到很久前，早餐店老闆用手擤鼻涕後再拿吐司塗奶油，我回家後馬上把吐司丟了」、「在外面吃東西真的要眼不見爲淨，否則一旦知道真相真的是沒一家能吃的。」