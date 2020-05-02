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前男友現任私訊她...劈頭狂罵：勾引我男友！　活在平行時空「臉超腫糗爆」

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滑手機,不爽,已讀不回,不屑。（圖／記者李佳蓉攝）

▲滑手機時突然收到陌生訊息，對方莫名開罵。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

自我捍衛前還是先做足功課比較好。一名女網友稱，昨（1日）突然收到前男友現任女友的私訊，但已經分手快10年的她，卻成了對方口中「勾引男人的小三」，讓她相當不解。不過隨著真相一出，對方的臉也越來越腫，讓5千人看傻表示「有夠北七」、「白眼翻到後腦勺」。

「太瞎了......。」一名女網友2日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示昨日晚間突然有一名陌生女傳臉書訊息給她，劈頭就罵她是小三、誘拐人家男友。原PO看完滿頭問號，查證過後，發現對方是前男友的現任女友，只好無奈笑笑地說「我只是前女友而已」。

請繼續往下閱讀...

怎料，對方沒有要放過原PO的意思，持續逼問「分手了幹嘛還藕斷絲連？」原PO這時更不解了，告訴對方他們已經分手快10年了，到底要怎麼糾纏不清？

▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO都已經和前男友分道揚鑣快10年了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

傻眼的是，陌生女隨後仔細看了一下對話時間，才發現那些都是11年前原PO還在跟男友交往時的對話，一時沒看清楚才以為是前幾天發生的事，終於結束這場鬧劇。

原PO補充，對方發現自打臉後說了一聲「呃」，道歉後還立刻封鎖她，讓她不禁懷疑是最近「豬揚變色」事件，才引發眾女友們群起檢查手機。

貼文一出，網友們無言表示「笑死，有夠北七」、「11年來沒什麼人密她男友吼」、「眼睛跟頭腦是很重要的東西啊」、「當下應該白眼翻到後腦勺」、「會查到11年前，也是個高手」、「平行時空嗎」。

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