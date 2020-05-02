爸載高中女兒上學！她一醒來「眼前大烏龍扯翻」：是返母校日嗎...

▲女高中生示意圖，非本文當事人。（圖／Pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

有家人接送上下學真的是件幸福的事，不過這名女高中生卻抱怨，爸爸日前載她到學校，她在車裡才瞇了一下，怎料一睜眼人卻已經站在國小母校門口前，超大烏龍讓她直喊扯。貼文一出，網友們表示「平行時空」、「不想你長大」。

「爆（抱）怨我爸！」一名女高中生日前在臉書「爆怨公社」發文，她首先感謝爸爸早上開車送她到學校，不過路途中她因為太累，眼睛就閉起來瞇了一會兒，沒想到睜眼後眼前的景象讓她不可置信。

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原PO表示，她聽到老爸說「到了」之後就急忙下車，然而到了校門口卻覺得怪怪的，定睛一看才發現，自己竟站在曾就讀過的國小前面，「哈囉，請問今天是什麼返回母校日嗎？我已經升高中很久了你載我回我的國小？會不會太扯？」

▲在老爸心中，女兒永遠是長不大的小公主。（圖／Pakutaso）

原PO最後無奈自己走回高中，並開玩笑問提神飲料廠商要不要花錢跟她買廣告劇情。事後詢問爸爸，爸爸也不好意思地說，因為當時覺得有點疲累，所以腦中的導航就不小心自動前往國小了。

貼文一出，網友們笑暈表示，「爸爸很累」、「你永遠是他心目中長不大的孩子」、「這爸爸很逗趣喔」、「爸爸覺得你需要重新教育」、「平行時空」、「不想你長大」、「這太搞笑了啦，我頂多忘記接女兒而已」。

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