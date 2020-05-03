一周天氣「2波鋒面亂」時間、雨區曝　明5縣市亮高溫警戒：熱飆36°C↑

▲未來一周有2波鋒面降雨，時間點為周三、四及周六、下周日。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，這周將有2波鋒面降雨，第一波落在周三、四，第二波則落在周六、日，其餘沒有鋒面影響情況下，各地都是高溫悶熱天氣。氣象局明天也針對台南、高雄等5縣市發布高溫燈號，中午前後有出現高溫36度機率。

氣象預報員陳伊秀表示，未來一周天氣單純，只有北台灣在鋒面靠近時，雲量比較多，降雨機率增加，若無鋒面靠近，各地都是高溫悶熱天氣。

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周一天氣跟今天類似，大致上多雲時晴，午後僅中部以北山區、宜蘭及花蓮雲量增多，偶爾飄雨。氣象局針對及屏東縣近山區或河谷發布高溫橙燈，有連續出現36度高溫機率；彰化縣及南投縣近山區或河谷為黃色燈號，同樣要留意36度高溫。

▲周一5縣市亮高溫警戒，有36度高溫出現機率。（圖／中央氣象局）

原本預期新一波鋒面將在周二接近，但根據新的預報顯示，鋒面晚一天才接近，主要影響周三、四（6、7日）天氣，周二（5日）仍維持穩定天氣。

周三、四中國華南一帶鋒面系統逐漸建立並接近台灣北部海面，北部、宜蘭地區降雨機率增加，午後花東地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區還是維持炎熱天氣。

▲未來一周天氣有2波鋒面影響，溫度上普遍都是高溫炎熱天氣。（圖／中央氣象局）

溫度方面，中南部、花東整周維持33、34度高溫，北部基本上高溫31、32度，有下雨時候會略降，但僅是從炎熱轉悶熱，高溫仍有29、30度。

周五無鋒面影響，天氣又恢復穩定，類似周一、二天氣；周六、下周日又迎來新一波鋒面，且這波水氣稍多，北部、東北部有局部短暫陣雨，午後東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。