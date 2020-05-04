台北地下街消防安檢三度嚴重違規　沈發惠爆粗口斥：這比錢櫃還嚴重

記者楊蕓／台北報導

台北市林森錢櫃KTV上月26日惡火釀6死悲劇，引發社會究責北市政府安檢問題，立法院內政委員會4日針對消防安全專題報告，民進黨立委沈發惠質詢時，踢爆台北地下街消安檢查連續三次「嚴重違規」，不合格項目包括室內排煙設備、特別安全梯進風排煙設備、火警自動警報設備，完全沒改善，沈發惠一度激動爆粗口怒斥「比錢櫃還嚴重」，對此，內政部長徐國勇表示會檢討相關規定，並要求台北市消防局處理。

▲立委沈發惠質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院內政委員會4日邀請內政部長就「各類場所之建築物公共安全檢查與申報、防火避難設施及消防設備設置、改善與檢查之精進措施」、「消防設備人員法制化可行性」及「消防法第20條之1條文施行情形」進行專題報告，並備質詢。

沈發惠質詢時指出，根據「消防安全檢查重大不合格場所一覽表」，台北市有四項重大不合格場所，其中之一竟是台北地下街，從去年10月、12月以及今年3月3日，進行三度檢查，結果都是「嚴重違規」，不合格項目包括室內排煙設備、特別安全梯進風排煙設備、火警自動警報設備，完全沒改善。

▲台北地下街消防安全檢查三度嚴重違規。（圖／沈發惠辦公室提供）

沈發惠痛批，台北地下街每天有多少人進出，公安問題恐怕比錢櫃還嚴重，然而根據相關規定，消安檢查結果不論是嚴重違規、一般違規還是輕微違規，限期改善都是以30天為原則，那何須訂定違規等級？出入口也都沒張貼不合格標誌供民眾識別。

沈發惠更質疑罰鍰過低、不痛不癢，近3年違規罰款平均不到兩萬元，四分之一欠繳送強制執行，錢櫃一個包廂一個晚上就賺回來了。

徐國勇回應，地下街逃生困難，的確很嚴重，除要求台北市消防局按照法規處理，作為督導機關，公共場所中央、地方相關機關都有責任。並將檢討限期改善原則，若嚴重違規，期限應該更短，至於一般或輕微違規可給予長一點的時間改善。

徐國勇也強調，裁罰只要時間到了沒交，就會立即送行政執行，根據相關規定，只要構成安全且有緊急狀況等，一樣能強制立即停業、撤銷相關處分，由地方政府執行，中央也會去督導。