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錢櫃大火負政治責任？消防局長吳俊鴻：去留我都接受

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▲▼台北市長柯文哲針對台北市中山區4/26林森北路錢櫃KTV火災進行專案報告，國民黨籍市議員陳重文提出是否可以要求八大行業全面使用防煙面罩。席間並要求消防局長試戴防煙面罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲消防局長吳俊鴻（左）、台北市長柯文哲（右）備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店4月26日發生大火意外釀6死。北市消防局長吳俊鴻是否下台負責，外界關注。社民黨議員苗博雅4日下午備詢指出，吳俊鴻稱要靜待政風處調查，但她肯定，政風處一定不會說有他的責任，因為政風處調查的是行政責任，不是調查政治責任，呼籲政務官要有政務官的肩膀。對此，吳俊鴻說，「做長官的，去留決定我都接受」。

苗博雅在警政衛生部門質詢詢問吳俊鴻，有沒有認知現在的身份？局長是政務官、政務職，所以面對市政問題，政務官有別於事務官的責任要付，這是擔任政務官最基本的體認，他是優秀事務官才會被柯市長賞識變政務官，但是政治責任要想清楚。

苗博雅指出，消防安檢在人力不足的陋習，這些制度的問題，要負責任的是政務官，市長一直說要等政風處報告出來，才決定懲處名單，但這有非常大的盲點，因為政風處只能處理行政責任的問題，不能處理政務官政治責任的問題，政風處調查報告，誰違反的行政程序，要申誡、要記過，通通都是基層，這樣合理嗎？

苗博雅強調，如果因為長期結構性問題、制度性問題，造成基層同仁在消防安檢的時候，以文書作業為主，這樣子扭曲現象，「局長，這是個別基層公務員應該負的責任？」對此，吳俊鴻指出，現在市長已經專案調查，「我靜待調查，我負應該負的責任」。

苗博雅重申，她要提醒吳，「你靜待政風處調查，我敢肯定，政風處一定不會說有你的責任啦，因為政風處調查的是行政責任，不是調查政治責任」；政風處做出來的報告，不能以那個作為政治責任的參考啦，非常嚴正的提醒，政務官要有政務官的肩膀。吳俊鴻回應，「做長官的，去留決定我都接受」。

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