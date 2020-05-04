錢櫃大火負政治責任？消防局長吳俊鴻：去留我都接受

▲消防局長吳俊鴻（左）、台北市長柯文哲（右）備詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店4月26日發生大火意外釀6死。北市消防局長吳俊鴻是否下台負責，外界關注。社民黨議員苗博雅4日下午備詢指出，吳俊鴻稱要靜待政風處調查，但她肯定，政風處一定不會說有他的責任，因為政風處調查的是行政責任，不是調查政治責任，呼籲政務官要有政務官的肩膀。對此，吳俊鴻說，「做長官的，去留決定我都接受」。

苗博雅在警政衛生部門質詢詢問吳俊鴻，有沒有認知現在的身份？局長是政務官、政務職，所以面對市政問題，政務官有別於事務官的責任要付，這是擔任政務官最基本的體認，他是優秀事務官才會被柯市長賞識變政務官，但是政治責任要想清楚。

苗博雅指出，消防安檢在人力不足的陋習，這些制度的問題，要負責任的是政務官，市長一直說要等政風處報告出來，才決定懲處名單，但這有非常大的盲點，因為政風處只能處理行政責任的問題，不能處理政務官政治責任的問題，政風處調查報告，誰違反的行政程序，要申誡、要記過，通通都是基層，這樣合理嗎？

苗博雅強調，如果因為長期結構性問題、制度性問題，造成基層同仁在消防安檢的時候，以文書作業為主，這樣子扭曲現象，「局長，這是個別基層公務員應該負的責任？」對此，吳俊鴻指出，現在市長已經專案調查，「我靜待調查，我負應該負的責任」。

苗博雅重申，她要提醒吳，「你靜待政風處調查，我敢肯定，政風處一定不會說有你的責任啦，因為政風處調查的是行政責任，不是調查政治責任」；政風處做出來的報告，不能以那個作為政治責任的參考啦，非常嚴正的提醒，政務官要有政務官的肩膀。吳俊鴻回應，「做長官的，去留決定我都接受」。