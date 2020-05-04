LIVE／蘇貞昌率內閣再上火線　紓困進度最新說明

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新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，政府規畫1億500億元的預算，幫助產業度過難關。此外，政委龔明鑫也每天開記者會，說明最新紓困進度，而4日上午九點三十分由行政院長蘇貞昌率各部會一同出席記者會，說明最新紓困進度。《ETtoday新聞雲》全程直播。

行政院於4日上午09：30召開「行政院紓困振興方案記者會」，Kolas Yotaka發言人主持，蘇貞昌院長、陳其邁副院長、李孟諺秘書長、龔明鑫政委、林萬億政委、主計總處、財政部、農委會、衛福部、勞動部、經濟部出席。

立法院財政委員會上月30日召開聯席會議，初審通過追加「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」1500億元，一毛未刪，將提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。對此，立法院長游錫堃5日下午將召集朝野協商，最快5月8日能完成三讀程序。

勞動部4月30日起開辦勞工紓困貸款，每人最高貸款新台幣10萬元，預計協助50萬名勞工。貸款開辦上路首日估計近5萬勞工申請，行政院政委龔明鑫1日表示，如果有需要就加碼。他認為，貸款最後就是消費掉，還有振興效果，可能比發現金還好。

此外，經濟部規劃酷碰券2.0多元方案振興經濟。新版酷碰券擬採紙本與行動支付折扣並行，每人消費1000元下由政府提供500元折扣，使用對象擬擴及超商、電商和外送平台，並串聯受損店家加碼給予民眾更多優惠，以期擴大刺激消費。

為因應新冠肺炎疫情的衝擊，經濟部成立「1988紓困振興專線」，全年無休提供民眾及企業即時性的諮詢服務。

經濟部指出，「1988紓困振興專線」為免付費專線，民眾或企業以手機或市話直接撥打1988即可接通客服專員，可提供各部會紓困振興措施諮詢服務，並可協助轉接各部會業務專責窗口；且1988目前配置30席電話客服、10席文字客服，也提供英文服務，服務時間為每日上午8時30至下午6時30分，全年無休。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者張一中攝）