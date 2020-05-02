游錫堃5日召集朝野協商紓困預算追加案　力拚5/8三讀通過

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院財政委員會上月30日召開聯席會議，初審通過追加「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」1500億元，一毛未刪，將提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。對此，立法院長游錫堃5日下午將召集朝野協商，最快5月8日能完成三讀程序。

因應新冠肺炎疫情升溫，立法院會於上月21日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，將既有的600億元特別預算提高到2100億元，作為追加預算案的法源依據。

隨後，行政院會於上月23日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，編列追加預算1500億元，主要內容包括防治經費165億元、紓困及振興經費1335億元，實施期程自民國109年1月15日至110年6月30日止，並請立法院審議。

立法院財政委員會上月30日召開聯席會議，初審通過追加「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」1500億元，一毛未刪，將提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

對此，立法院長游錫堃將於5日下午2時30分召集朝野協商，民進黨團書記長鍾佳濱受訪時表示，屆時若協商順利，朝野能夠達成共識，最快8日就能完成三讀程序。

民進黨團總召柯建銘日前受訪時也表示，特別條例在上月21日三讀通過後，立法院24日邀請行政院長蘇貞昌赴立法院針對特別預算案報告與備詢，備詢後交付財政委員會審查，之後再由游錫堃召集朝野協商，最快5月8日可以通過1500億元追加的特別預算，「希望一切都能順利」。

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