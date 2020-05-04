敦睦艦隊增4例無症狀確診！醫推測已有4波感染　國防部回應了

▲磐石艦3日新增的4例確診官兵，皆是無症狀感染者。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

振興醫院感染科主任李明政認為，敦睦艦隊目前正是「第四波」感染，3日新增的4名確診官兵不一定是在當天才發病，這恐怕不是最後一波感染者。對此，國防部同日也發表新聞稿聲明，已在中央流行疫情指揮中心的建議下，進行評估辦理PCR檢測儀器配置，以利快速診斷疫病，避免再度發生群聚感染事件。

李明政提到，敦睦艦隊第一波感染可能是在228連假，第二波則是在帛琉，第三波是4月10日大量發病，現在則是第四波，3日被驗出陽性的4名官兵，不一定是在當天才發病，是因為指揮中心要求在14日隔離期滿才採檢，「假如你在隔離期間每天採，應該會有陸續有陽性冒出來」，不過，磐石艦官兵抗體陽性的比例應該會比較高。

李明政認為，這4名官兵會不會是最後一波感染者，「現在還不敢說」，假如隔離程序足夠嚴謹，理論上應該沒有風險，但醫學上還是有1至2％的例外，所以希望584名正在居家隔離的接觸者，解隔離前應該要再採檢一次，才能避免出現漏網之魚，把病毒帶進社區。

對此，國防部回應，海軍109年敦睦遠航訓練支隊官兵及國防大學政戰學院海軍組學生，共713位成員，3日隔離期滿，並完成採檢，其中康定、岳飛艦官兵採檢均為陰性，4日上午先解除隔離，並返家進行自主健康管理；磐石艦4名確診官兵已送往醫院治療，其餘人員將依中央流行疫情指揮中心指導，再進行一次採檢，如果呈現陰性，則可以在下午解除隔離，返家進行自主健康管理。

▲國防部盼國人給予磐石、岳飛及康定軍艦的官兵愛護。

國防部表示，戰力維繫憑藉不斷地勤訓精練，敦睦遠航訓練支隊此次成功執行捍衛海疆、宣慰僑胞以及敦睦邦誼的任務，承受數十天海上的顛簸、訓練的煎熬，所有人員付出的辛勞與努力，值得國人肯定、嘉許，期盼社會各界愛護磐石、岳飛及康定軍艦官兵，有國人的鼓勵、關懷及支持，讓所有國軍官兵在高昂的士氣下，勇敢承擔保國衛民的重任。

聲明稿最後，國防部強調，為了精進國軍防疫作為，在中央流行疫情指揮中心的建議下，目前正在辦理PCR檢測儀器配置評估，針對需要長期於海上偵巡的船艦，以及各作戰區國軍醫院，規劃配備PCR檢測儀器，以利快速診斷疫病，及時應處，對疫情的防範更加完備，避免發生群聚感染事件。