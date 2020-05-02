配合中央紓困醫療機構水電費減免政策　鄭文燦：衛生局統一協助申辦

▲桃園市長鄭文燦2日主持防疫專案會議時指出，中央公布醫療機構紓困措施，市府將補助醫療機構水電費補助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央公布醫療機構受疫情影響紓困措施，桃園市長鄭文燦2日表示，市府對醫療機構水費補助將減免減免30%，每月減免上限為2萬元，電費則減免30%，每月減免上限為300萬元，減免試用期間自今年3月至9月共計6個月，後續將由衛生局統一造冊送台水與台電公司申請減免作業。

鄭文燦2日上午在消防局緊急應變中心主持防疫專案會議時指出，中央流行疫情指揮中心公告自1日起有條件開放長照機構，採實名制預約訪視，以定時、定點為原則，市府後續將依公告內容函送相關防疫配套規範至各長照機構，讓長照機構能結合機構內標準作業程序辦理，同時也讓家人、親友在疫情舒緩情況下能探視長照機構住民。

至於母親節將至，是否下週六、日能開放醫院探視？鄭文燦則認為，防疫仍須謹慎，這部分先不超前；此外，未來陸續有小型活動恢復，但原則上以盡量避免出現群聚活動，維持防疫至少至今年6月底。





▲鄭文燦指出，中央公布醫療機構紓困措施，市府將補助醫療機構水電費補助，統一由衛生局協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也針對中央公布醫療機構受疫情影響紓困措施，原則上，針對醫療機構水電費，市府將補助醫療事機構1個水號水費減免30%，每月減免上限為2萬元；1個電號減免30%電費，每月減免上限為300萬元，減免試用期間自3月至9月共計6個月，若每個機構有多個水電號則可一併申請，後續由衛生局統一造冊送台水與台電申請減免。



此外，勞動部日前發布「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」，公告受理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，凡符合投保薪資2萬4千元（含）以下、107年個人綜合所得未達40萬8千元等規定，職業工會可協助申請勞工紓困津貼3萬元，桃園符合紓困條件者有8萬2千餘人，目前桃園各大職業工會申請率普遍已達7成，尚有部分較小的職業工會申請率低於5成，未來會請勞動局加強協助督導，也請各職業工會主動去電，盡快通知符合資格會員申請紓困津貼。

鄭文燦還說，因疫情影響，為避免群發生聚效應，社區照顧關懷據點暨巷弄長照站與原住民族部落文化健康站已停止主要服務，但仍有執行關懷探視、電話問安等外展服務，這些仍有房租與水電支出，相關費用仍可依實際支出，憑據申請經費，後續請衛生局、社會局與原民局核實支付，避免因據點服務中斷，造成營運單位負擔。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►影／桃園大街驚現千元鈔票雨！警緊急封鎖管制 粗心大媽喊：是我掉的

►桃園景點人潮警示掌握人流 鄭文燦：分流管制防疫安心遊桃園

►影／保育類糙齒海豚負傷擱淺桃園海邊 海巡動保齊力後送治療