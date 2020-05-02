桃園景點人潮警示掌握人流 鄭文燦：分流管制防疫安心遊桃園

▲桃園市長鄭文燦2日視察虎頭山了解人潮管制情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為確實掌握桃園市景點人潮管制情形，市長鄭文燦2日上午視察虎頭山風景區人流管制情形，鄭文燦表示，為防止風景區人潮擁擠產生防疫破口，市府觀旅局建置「景點人潮警示燈號系統」，已針對桃園16處景點依人流顯示紅、黃、綠警示燈號，若顯示黃燈即進行警示，紅燈則進行人流管制，提供市民遊客出門旅遊時參考，在五一連假到桃園旅遊參訪更為放心。

▲桃園市長鄭文燦2日視察虎頭山拾指出，透過景點人潮警示燈號系統，在虎頭山等景點入口處會分流管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，2日上午虎頭山風景區人潮管制值約為30%至40%之間，已有不少市民與外縣市遊客在假日出外踏青，如人流管制最高值的50％則會啟動警示燈號，並在道路CMS、桃園智慧遊APP等系統發布警示，虎頭山周邊停車場與部分入口已進行總量管制，不過目前尚處於可控制範圍。

▲桃園市長鄭文燦與觀旅局長楊勝評（右）出示景點人潮警示燈號。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，針對虎頭山風景特定區，市府已實施分流計畫，如虎頭山烤肉區減半開放爐位，從原本55個烤肉席次，改成27個烤肉席次，並在座位張貼社交距離貼紙等措施，提醒遊客注意保持距離，整體人流減半計畫會執行至連假結束，應可有效降低人潮。

觀旅局長楊勝評解釋，市民可透過桃園智慧遊APP或桃園觀光導覽網查詢「景點人潮警示燈號」，從每日8時至17時，包括大溪老街、石門水庫、虎頭山風景區、觀音蓮花園休閒園區、觀音濱海遊憩區、竹圍漁港、永安漁港、新屋綠色廊道、月眉休閒農業園區、三坑老街、慈湖、角板山、優霞雲瀑布、小烏來風景區、羅浮、拉拉山等16處景點顯示人潮警示燈號，人流承載量最高值50%以下顯示綠燈、50%-60%顯示黃燈、60%以上則顯示紅燈，燈號每30分鐘更新，遊客可隨時透過手機掌握16處人潮現況，選擇適合景點出遊。

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