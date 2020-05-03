錢櫃惡火釀6死　徐國勇4日赴立院提「消防安全」專報

▲台北市長柯文哲日前與三位副市長針對錢櫃火災道歉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市林森錢櫃KTV上月26日惡火釀6死悲劇，引發社會究責北市政府安檢問題，台北市長柯文哲日前也為此鞠躬道歉。對此，立法院內政委員會4日邀請內政部長就「各類場所之建築物公共安全檢查與申報、防火避難設施及消防設備設置、改善與檢查之精進措施」、「消防設備人員法制化可行性」及「消防法第20條之1條文施行情形」進行專題報告，並備質詢。

林森錢櫃憾事發生後，不僅被揪出案發時排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全面關閉，也被發現室內整修工程雖有向建管處申請變更使用執照，但後來卻沒有向消防局申請圖說審查及提報施工中消防防護計畫書，就逕自開工。

另一個讓外界詬病的，則是該錢櫃通過北市府3月30日大檢及4月22日的聯合稽查，其中後者查驗時，相關人員僅發現內部有2面「漂亮的牆」，認為與現場公安圖不符而存疑，因此勾選「涉及室內裝修」，並括弧「待查證」。

副市長黃珊珊後來在北市府召開的記者會上補充，當天聯合稽查部分著重在防疫管制上，而那兩面牆附近也看不出有施工狀態，等到建管處同仁回來查證後，發現沒有室內裝修的申請，資料比對後，才知道該錢櫃1月就申請使用執照變更。

黃珊珊指出，上述聯合稽查結果，「那時候現場都是用紙本方式」，並沒有做即時登錄，包括她跟市長柯文哲，直到3月27日早上的記者會，所有電腦資料都只有到3/30的檢查結果。

柯文哲則提到3點改進空間，包括未來公安檢查將全面E化，縮短登錄時間；要有檢查項目表，不能靠自由心證；及未來也須先提出消防防護計畫，才能取得變更使用執照。此外，柯後來在北市議會國民黨團針對該案質詢時，也坦言督導不周、制度上有問題，並率3位副市長鞠躬道歉。