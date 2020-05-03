「0確診」戰略不對　柯文哲：爽一下就好　再來要務實思考

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台北市長柯文哲在3日播出的專訪節目指出，「政治人物說零case、零社區感染，我覺得戰略不對」，要有概念是「我們允許一個程度的感染」，而且應該在要在感染與社會經濟取得平衡，他強調，爽一下就好，「我們已經證明了我們很厲害」，強調再來要務實思考。

柯文哲接受TVBS《看板人物》人物專訪談論北市防疫作為及對疫情的想法。他表示，在一個程度的控制之下，要在感染與社會經濟取得平衡，大陸也是解封，因為再封下去經濟會崩盤，所以台灣要有一個概念是，「我們允許一個程度的感染」，政治人物有政治人物的考量，「政治人物說零case、零社區感染，我覺得戰略不對」，要想說可忍受的感染是多少，「在經濟發展跟得病之間要取一個平衡」。

「要開始思考，從此如何與敵人共存。」柯文哲表示，坦白講，即使疫苗出現了，一個疫苗多少錢、怎麼打？不是那麼容易，所以政治還是要務實，「如果真的要追求零確診，把經濟緊縮⋯」他說，酒店跟舞廳要關多久？除非要把這個產業消滅，終究要在感染跟經濟發展妥協。

主持人方念華詢問，是否意味不要擁抱目前台灣所得到掌聲與光環？柯文哲說，「有時候開玩笑說爽一下就好，意思就是說，我們已經證明了我們很厲害，再來要務實開始思考說，再下來？2個月，ok沒問題，那如果18個月？真的要這樣18個月？那經濟能不能做有效調整？」所以還是那句話，政治要務實。

柯文哲說，「你說場館封起來，兩個禮拜可以，問題是打算封多久，除非把酒店、舞廳從台灣社會徹地消滅」，如果沒有，就回答要關多久，兩個月店都倒了，裡面小姐、趴車小弟、煮飯的這些全部失業。

柯文哲指出，所以北市運動中心採實名制，人流下降，但是還是可以運作，有人說一個感染 、兩個感染怎麼辦？作為政治人物，你決定務實的時候⋯「我可以做政治正確的事」，可是要想倒店之後小孩繳不出學費。他感嘆，但是台灣已經成為成為民粹的社會，也沒有辦法，已經是這樣，但是，「做我們可以做，堅持我們認為對的事情，要有價值、信念」。

談到紓困方案，副市長黃珊珊表示，北市公部門能減租都減租，整個經濟是停滯，這段期間挺過去，北市目前紓困方案，目前大概損失20億減租收入減少，但無法拿很多錢挹注他們，要等中央的紓困方案進來。