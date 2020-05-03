羅智強揭練台生「3個靠山」：沒見過如此囂張無良的業者

▲錢櫃董事長練台生（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃惡火釀6死，外界要求錢櫃董事長練台生出面負責。對此，國民黨議員羅智強3日批評，「從沒見過如此囂張無良的業者」，指練台生有三個靠山，包括他擁有強大的媒體王國、拿了無數政府標案成為執政者的錦衣衛，「專門監督在野黨」，以及好樂迪也是在練的旗下，「左口袋賺的錢，流到右口袋而已」。

羅智強批評，從沒見過如此囂張無良的業者，六條人命，全因他的企業「安檢過關，設備就關」，他可以躲到現在不出面道歉，跑到「1位」受害者家屬那裡，丟個100萬再快閃，為什麼練台生如此囂張？他有三個靠山。

羅智強指出，第一，擁有強大的媒體王國，現在向綠營輸誠的媒體比黑道凶惡，「可以得罪黑道，切不可得罪綠媒！」；第二，和執政者綿密勾纏的官媒霸集，練台生的媒體王國，仗著媒體勢力拿了無數政府標案，也成為執政者的錦衣衛，專門監督在野黨，君不見，綠營滿口正義的政治人物，有幾人有膽劍指練台生？他成了民進黨的正義缺口！

羅智強說，第三，他有什麼好怕的，關了錢櫃，好樂迪也是在練的旗下，不過左口袋賺的錢，流到右口袋而已。最後他說，「這是一個綠媒吃人的時代，有媒體真好，有和民進黨互為靠山的媒體更好！」