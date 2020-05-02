民眾盼校園解封供運動　教育部：地方政府基於防疫考量「予以尊重」

▲民眾盼開放校園供市民運動。教育部回應，地方政府基於防疫考量所做決定，教育部予以尊重。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

為防堵疫情，各地方政府日前陸續宣布校園不對外開放，但隨著台灣疫情趨緩，民眾希望開放校園供市民運動。對此，教育部今（2日）表示，地方政府基於防疫考量所做決定，教育部予以尊重。

因疫情影響，許多校園不開放校外人士進入，以台北市政府為例，校園管制將延續至7月14日為止，民眾不能進入校園。因此有民眾抱怨，沒有地方運動，希望開放校園供市民使用。

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教育部說明，依地方制度法規定，校園開放範圍係屬地方政府及學校權責，由學校防疫應變小組依據其主管機關因應疫情狀況所作之決定，擬訂學校開放範圍及開放事項，並請與社區民眾妥為溝通說明。

教育部澄清，並未統一律定校園全面禁止開放，僅建議國教署所屬國私立學校，若因疫情而停課時，暫停將校園室內外場地對外提供使用，惟地方政府基於防疫考量所做決定，教育部予以尊重。

有關校園防疫措施，教育部也說，將配合中央流行疫情指揮中心各項防疫政策及指引之調整，滾動修正辦理，教育部也將視疫情發展召開會議調整校園防疫措施，並提指揮中心討論後辦理。

