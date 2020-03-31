東港防疫門診開診　榮譽院長蘇清泉率主任級醫師輪值看診

▲屏東東港安泰醫院開設防疫特別門診，榮譽院長蘇清泉同率同主任級醫師看診 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應新冠肺炎，屏東縣東港安泰醫院特別開設防疫門診，由榮譽院長蘇清泉率領和主任級醫師輪值看診，蘇清泉並語重心長的再度呼籲民眾，戴口罩、勤洗手、不要趴趴走，並能多給醫護人員鼓勵與支持，全民共同打贏這場抗疫戰！

▲▼全套防護，5分鐘汗流浹背。

安泰醫院落實分艙分流，自3/26起啟動「發燒呼吸道特別門診」，讓有發燒症狀的病患隔離看診，不再與門、急診共用空間與醫療人員，讓防疫更確實有效。

身為輪值看診的醫師之一，榮譽院長蘇清泉表示，「發燒呼吸道特別門診」設置於單獨空間併獨立於主要醫療建築之外，與發燒篩檢中心毗鄰，不論是單獨的個案還是大量的發燒病患，安泰醫院都能處理，發揮重度級急救責任醫院的應有的量能。

他也身先士卒，率領院長級和主任級醫師輪值看診，就是要表達與前線還有全體醫護同仁一起奮鬥的決心，並堅決守護屏東鄉親的健康。

而與一般門診不同，「發燒呼吸道特別門診」醫師看診時需穿戴較一般門診更嚴密的裝備，如防水隔離衣、口罩、護目鏡、髮帽、手套等，跟診的護理師也需比照，即便是開著強力冷氣，在天氣炎熱的南台灣，不到5分鐘就會汗流夾背。

在門診時段須全程駐守，門診結束後依指定程序卸除裝備，並執行看診區域的消毒，繁瑣的流程考驗著醫療人員的體力與耐力。另醫院的後勤系統亦須進行大規模調整，如批價掛號、檢查檢驗、領藥等作業，直到疫情結束。

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