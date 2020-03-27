東港安泰醫院分流分艙+醫療分棟　衛福部及醫策會督導小組肯定

▲衛生福利部及醫策會督導小組人員致贈東港安泰醫院防護衣等相關防疫物質，高度肯定該醫院防疫作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

安泰醫療社團法人安泰醫院，是屏東縣重度級急救責任醫院，在蘇清泉院長的領導下，帶領堅強的醫護團隊，在這次防疫作戰從急診的分流分艙到醫療分棟，做的非常徹底，給病患及醫護人員最大的保護，得到衛生福利部及醫策會督導小組高度肯定，並讚賞該院無私的付出。

▲▼橡膠手套、口罩補給。

尤其是負壓隔離病房、加護病房的醫護人員，感控醫師、重症醫師及護理師、呼吸治療師等，都在為防疫及病患負重前行，超頻運轉，真的非常辛苦。26日特別南下了解，給予高度的肯定跟支持，讚賞醫療人員的無私的付出，並進行相關後勤補給。

▲▼優尼克生技公司贈送14桶二氧化氯高純度消毒原液、消毒防疫。

該醫院對所有留守在醫院沒有回家的醫護同仁，其所有生活用度的打理補充，均全力支援，其中的辛酸，外人很難理解。

安泰醫院表示，在急需物資的時刻，感謝中央疫情中心及衛生局補充的防疫物資，外科口罩、一般隔離衣、防護衣、N95口罩等；還有優尼克生技公司贈送14桶、280公升的二氧化氯高純度消毒原液；中華民國紅十字總會贈送10000支橡膠手套、中華民國婦聯會贈送10盒外科口非。

允永生技公司贈送30箱高純度氫水、前縣議員劉水復的生技公司，更是每天提供30瓶膠原蛋白液給第一線人員補充元氣，增加免疫力，直到疫情結束，對此相當感謝。希望全體國民及台灣，全民同心，戰勝病毒，安全度過這次的挑戰。

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