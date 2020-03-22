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保命！東港安泰醫院　辦理恆春半島+風景區第一線救護員訓練

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▲屏東縣東港安泰醫院，近日積極協為大仁科大等單位舉辦多場緊急救護急救訓練。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院，近日積極協為大仁科大等單位舉辦多場緊急救護急救訓練。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎防疫嚴峻，屏東縣東港安泰醫院在榮譽院長蘇清泉率同院前救護中心主任周上琳等人，近日積極協為大仁科大等單位舉辦多場緊急救護急救訓練，讓與會受訓學員收益良多。

▲屏東縣東港安泰醫院，近日積極協為大仁科大等單位舉辦多場緊急救護急救訓練。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼榮譽院長蘇清泉、國立高雄大學。

▲屏東縣東港安泰醫院，近日積極協為大仁科大等單位舉辦多場緊急救護急救訓練。（圖／記者陳崑福翻攝）

安泰醫院榮譽院長蘇清泉與到院前救護中心主任周上琳及張天成教官等師資群，最近協助紅十字會新高雄分會辦理國立高雄大學初級救護技術員初訓，並與茂林國家風景區管理處、恆春威鯨救難協會、大仁科技大學，合作辦理風景區及恆春半島初級救護技術員及第一線救護員訓練，同時協助中華民國水中運動協會建置基本救命術講師人才庫。

安泰醫院不僅是屏東縣唯一重度急救責任醫院，更是屏東唯一高級救護技術員EMTP訓練醫院，具有數十位專業急救教育師資群、更使用各式專業教具及情境模擬教學法，提升學員的學習效果。

安泰醫院積極結合產官學界，培訓到院前急救專業人員，社區深耕模式與教學品質皆備受肯定，更獲得SNQ國家品質標章認證，是全國唯一獲獎的優良急救教學團隊！

蘇清泉院長表示，安泰醫院從來不以院端急重症照護能力自滿，持續舉辦多場民間急救訓練，就是為了將醫療專業急救技巧推入社區，強化生命之鍊，希望急重症患者第一時間就獲得援助，將急救成功率最大化。安泰體系會持續投入教學資源，為保護國人生命財產安全盡一份力量。

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