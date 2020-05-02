呼籲民眾做好自我健康管理！蘇貞昌：人潮現場看最準





▲蘇貞昌視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌2日一早視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心。針對外界質疑1968 APP失準問題，蘇貞昌表示，APP 是輔助用途，還是現場看最準，呼籲國人發揮高貴的自我管理精神。

蘇貞昌表示，任何的電腦、資訊、軟體等等，都是經由科技設計，希望能夠做輔助，讓要達到的目的能夠出來，都必須不斷的精進，這個APP設計上，或許一開始有些失真，或許所用的基準應該再調，設計後確實一做起來，發覺哪個地方還不夠精進，政府也不斷的調整，希望一步一步做到最好。

蘇貞昌指出，這一次防疫現在因為6天0確診了，而且已經連續19天沒有本土病例，民眾也悶很久了，希望要出來走一走、透透氣，這是人性，這也是應該，指揮中心也是讓民眾不是通通宅在家，政府也實在是在全世界極少有這樣還能正常生活、自由出入。

蘇貞昌說，不過還是有一點，希望同胞們發揮高貴的自我管理精神，因為只有做好自我管理，才是最好的防疫。他呼籲，「我們好辛苦走到這裡，千萬不要一時興奮，或者你看這個失準，但失準你到現場是最準，你到現場一看，情況是怎麼樣，那你就應該有整套如指揮中心提供的指引，你就可以知道要怎麼做，其實這樣做也是保護你自己，也是保護你的家人，也是減少社會的負擔。」

蘇貞昌強調，不是去測試APP準不準，而是提供做參考，去的現場，也可以做各方面的因應作為，這樣才是最好的防疫。