　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快蓋好了！桃園農田水利會青埔行政大樓　施工進度超前

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園農田水利會青埔行政大樓施工進度超前。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園農田水利會青埔行政大樓施工進度超前。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

快蓋好了！桃園農田水利會興建、座落於高鐵桃園青埔站區內的青埔行政大樓，是青埔特區內的首座「黃金級綠建築」，興建過程中，工程進度與何時竣工，攸關地方發展，受到各方關注。該會表示，青埔行政大樓預定今年9月落成，目前的施工進度超過預定進度。另外，因疫期工地亦進行門禁管控。

▲桃園農田水利會青埔行政大樓施工進度超前。（圖／記者楊淑媛攝）

▲青埔行政大樓模型。（圖／桃園農田水利會提供）

桃園農田水利會指出，迄目前青埔行政大樓已完成主結構體施作，正進行室內輕隔間、各樓機電拉線、配管、風管及風機、電梯安裝等工程，預定進度36.46%，實際進度40.66%，超過預定進度4.2%。

青埔行政大樓座落於高鐵桃園青埔站區青埔路與致遠一路交岔處、青埔國小校園對面，地點佳、交通方便，距高鐵桃園站、機捷A18站的腳程不到10分鐘。該建案外觀的線條如流水，係因水的元素具有柔軟與包容特質，因緩衝而有化解建案位處路沖的功效。

「青埔行政大樓」佔地千餘坪，屬商業區用地，興建地下3層、地面9層，1、2樓為店面及出租辦公室，3至8樓為該會辦公室、會議室，9樓為多功能禮堂，地下3層可供停汽、機車各215及81輛，並提供電動車充電設備。9樓除有多功能禮堂、健身房，屋頂並設置太陽能光電設備。該工程於2018年8月9日動工，預計今(2020)年9月竣工。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
台灣0確診破功！網友見案430「超長旅遊史」氣炸：故意的是不
尋獲只剩碎骨！2女大生雨林失蹤　留下90張詭照「拍到碎布、頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

單騎挑戰113K慘爆胎！警幫換胎打氣不含糊　騎士驚：是警察嗎

51連假民眾全家出遊　南警觀光景點、夜市拼防疫及交安

快蓋好了！桃園農田水利會青埔行政大樓　施工進度超前

和精障父生活26年！　他談殺鐵路警無罪：造成更多社會恐懼　

敦睦疫情護國診所在台中！官兵2度就診　女醫聽「1症狀」秒通報採檢

終於回家了！雙北合作復育「雷公蛙」新里程碑　新北石門棲地野放

秘境！彰化也有水濂洞　鼓山寺步道見可愛群猴聚集

愛鄉護農會捐300萬在地食農經費　新北金山四所國小學童吃契作米

母親節「友善契作平台大聯盟」　有機農作愛心產地直送媽媽

統一獅響應台南訂購「安心宣言養生餐」　黃偉哲回贈火鶴花祝球隊戰績「乎好」

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

鄧紫棋和男友馬克同框組桌子再放閃　一見成品...崩潰大罵髒話！！

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

老媽急call老爸「到捷運站等迎接」 歐告看見秒超嗨狂奔：等好久惹！

單騎挑戰113K慘爆胎！警幫換胎打氣不含糊　騎士驚：是警察嗎

51連假民眾全家出遊　南警觀光景點、夜市拼防疫及交安

快蓋好了！桃園農田水利會青埔行政大樓　施工進度超前

和精障父生活26年！　他談殺鐵路警無罪：造成更多社會恐懼　

敦睦疫情護國診所在台中！官兵2度就診　女醫聽「1症狀」秒通報採檢

終於回家了！雙北合作復育「雷公蛙」新里程碑　新北石門棲地野放

秘境！彰化也有水濂洞　鼓山寺步道見可愛群猴聚集

愛鄉護農會捐300萬在地食農經費　新北金山四所國小學童吃契作米

母親節「友善契作平台大聯盟」　有機農作愛心產地直送媽媽

統一獅響應台南訂購「安心宣言養生餐」　黃偉哲回贈火鶴花祝球隊戰績「乎好」

新冠肺炎後遺症有解了？陽明教授「1療法」領先全球：幫助肺泡再生

北韓官媒曝光「金正恩剪綵」影片！神隱20天終於現身　走路姿勢略顯僵硬

看爸爸吻上林志玲…木村拓哉2女兒真實反應曝！　光希當場尖叫：NO～

獨家花絮／《覆活》大場面真砸車　王子救美被笑問：你的白馬呢？

單騎挑戰113K慘爆胎！警幫換胎打氣不含糊　騎士驚：是警察嗎

51連假民眾全家出遊　南警觀光景點、夜市拼防疫及交安

金正恩現身大笑！15分鐘影片再曝光　搭車盤腿…坐著抽菸

快訊／旅美小說家於梨華病逝華府　「感染新冠肺炎」享壽89歲

「殺警案」爭議延燒　政院：盼鑑定納入多方意見，別讓醫生單獨承受壓力

基隆「姜子寮登山步道」老少咸宜　接近大自然呼吸新鮮芬多精

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

敦睦艦官兵2度就診！機警女醫通報採檢

斷4指養大5兒　陳隨意媽媽獲模範母親

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠

開門赫見3支電線桿　像插了3炷香

連六天零確診　立委Po歡迎光臨60年代

道地台灣榴槤　「榴槤魏農場」叫他第1名

和精障父生活26年　他談殺警無罪

南警勞動節慰問分局工友

彰化秘境　鼓山寺步道見群猴聚集

野放石虎猛衝陡坡如「縱虎歸山」

不補助老人健保　民眾多付5千元

51連假南警忙不停

警衛犬「霸王」防疫交安宣導吸睛

影／糙齒海豚擱淺海邊　海巡動保後送治療

更多熱門

相關新聞

桃園限定　水利會員工埤塘生態觀摩

桃園限定　水利會員工埤塘生態觀摩

埤塘巡禮，發現生態之美，深以水利人為榮！桃園農田水利會於每年5月舉辦員工生態觀摩活動，今年因疫期為避免感染，禁止群聚活動，會長黃金春指示人事室採以彈性變通方式，鼓勵同仁和親朋好友們，4月中旬起迄5月底，利用假日走訪該會轄管的埤塘，將與埤塘近距離接觸有感，整理小故事分享。

水利會員工在職訓練　人員分流辦理

水利會員工在職訓練　人員分流辦理

大溪新福圳「水中土地公」　搭船登島才能參拜

大溪新福圳「水中土地公」　搭船登島才能參拜

桃園農田水利會防疫新春團拜取消

桃園農田水利會防疫新春團拜取消

新福圳通水50年　桃水利會健走巡禮

新福圳通水50年　桃水利會健走巡禮

關鍵字：

桃園農田水利會青埔大樓施工進度

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

老農夫「弟弟被割下塞嘴裡」離奇陳屍田中！

金正恩突現身　韓媒點出核心關鍵

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

照片曝光！金正恩燦笑出席剪綵

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

潔哥凌晨抓包「老公電腦藏女人照」崩潰哭了！

羅志祥出道26年爆「只對Selina動心」！

國中女師偷吃同校體育師！對話曝「水中交纏」癖好

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

陸網友關注金正恩現身：臉變方像替身！

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

才預言金正恩必死！通靈大師秒被打臉…尷尬道歉

快訊／一周0確診破功！新冠肺炎再增3案例

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

更多

最夯影音

更多
5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬
勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面