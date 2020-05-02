快蓋好了！桃園農田水利會青埔行政大樓　施工進度超前

▲桃園農田水利會青埔行政大樓施工進度超前。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

快蓋好了！桃園農田水利會興建、座落於高鐵桃園青埔站區內的青埔行政大樓，是青埔特區內的首座「黃金級綠建築」，興建過程中，工程進度與何時竣工，攸關地方發展，受到各方關注。該會表示，青埔行政大樓預定今年9月落成，目前的施工進度超過預定進度。另外，因疫期工地亦進行門禁管控。

▲青埔行政大樓模型。（圖／桃園農田水利會提供）

桃園農田水利會指出，迄目前青埔行政大樓已完成主結構體施作，正進行室內輕隔間、各樓機電拉線、配管、風管及風機、電梯安裝等工程，預定進度36.46%，實際進度40.66%，超過預定進度4.2%。

青埔行政大樓座落於高鐵桃園青埔站區青埔路與致遠一路交岔處、青埔國小校園對面，地點佳、交通方便，距高鐵桃園站、機捷A18站的腳程不到10分鐘。該建案外觀的線條如流水，係因水的元素具有柔軟與包容特質，因緩衝而有化解建案位處路沖的功效。

「青埔行政大樓」佔地千餘坪，屬商業區用地，興建地下3層、地面9層，1、2樓為店面及出租辦公室，3至8樓為該會辦公室、會議室，9樓為多功能禮堂，地下3層可供停汽、機車各215及81輛，並提供電動車充電設備。9樓除有多功能禮堂、健身房，屋頂並設置太陽能光電設備。該工程於2018年8月9日動工，預計今(2020)年9月竣工。

►我沒有遲到，是時間遲到了！