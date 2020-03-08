桃園祕境！大溪新福圳「水中土地公」　管理人員要搭船登島才能參拜

▲新福圳1號池湖心有座「水中土地公」。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

疫情遲未退散，室內群聚活動不宜，戶外遊成最佳解悶方式。桃園大溪區有一口新福圳1號池，是桃園農田水利會蓄水量最大的貯水池，地方俗稱「頭寮大池」，其中的特色是湖心有座「水中土地公」，埤塘管理人員要參拜還須搭船才可登上小島參拜，是鮮為人知的景點。

▲新福圳1號池，是桃園農田水利會蓄水量最大的貯水池。(圖／記者楊淑媛攝)

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當年參與新福圳規劃設計、及建造重任的桃園農田水利會退休工程師陳文卿指出，桃園大溪區水質佳，人盡皆知，全係區內有一條經年水源清澈、滿足大溪區農田灌溉需求的「新福圳」。新福圳由桃園農田水利會轄管，今年通水51年，是該會蓄水量最大的貯水池，達80萬立方公尺。

新福圳下游銜接的「新福圳1號池」，其中的特色是湖心有座「水中土地公」。據說是當時築塘時，擲杯土地公指示要保留原處才留下的。而新福圳隧道所穿越溪州山內，也有著名的大艽芎古道，於每年油桐花盛開時節，更是賞花觀塘的絕佳位置。

▲著名的大艽芎古道(圖／記者楊淑媛攝)

新福圳的起點是在新峰里，終點是在福安里，所以採以該圳的起點和終點為圳名。日治時期本就有引水構想，希望將大溪區被三山(白石山、草嶺山、溪洲山)阻擋的水源，透過興建圳路隧道工事，嘉惠大溪地區農田的灌溉水源挹注。

但因時代變動，日本戰敗、國民政府遷台、台幣貶值等，此構想就一直延宕。遲至民國50年代，因大溪前鎮長林熺達等地方人士奔走契機，桃園農田水利會於1967年啟動了新福圳興建工程，並於1969年完工通水。

整段新福圳的工事，是從志朗水流東處開三段過山隧道，中間利用大漢溪河道引水至下游福安里竹厝溝，整段圳路部分連同隧道總長約1.5公里(不含自然河道)。據說當時的測量，是使用水準儀及平板人工完成的。第三段隧道施工時，更採用雙邊施工方式進行，最後交集僅相差15公分，可見當時測量的精準。受惠於新福圳的興建，也改變大溪地區耕作型態，許多農戶從茶園改為水稻耕作，受益面積約200多公頃。

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