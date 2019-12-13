　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新福圳通水50年　桃園農田水利會健走巡禮以飲水思源

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園農田水利會健走巡禮新福圳，以飲水思源。（圖／桃園農田水利會提供）

▲桃園農田水利會同仁健走巡禮新福圳。（圖／桃園農田水利會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區水質佳，人盡皆知，但區內有一條經年水源清澈、滿足大溪區農田灌溉需求的「新福圳」，卻鮮為人知。轄管新福圳的桃園農田水利會、於新福圳今年50年由主任工程師黃文城、工務組長古有順帶領同仁，在當年參與新福圳規劃設計及建造重任的退休工程師陳文卿陪同解說下，13日健走巡禮新福圳，以示飲水思源。▲桃園農田水利會健走巡禮新福圳，以飲水思源。（圖／桃園農田水利會提供）

▲隱密在山林邊處的新福圳三號隧道口。▼陳文卿被喻為桃園水利工程「活字典」，解說新福圳故事恍如昨日記憶深刻。（圖／桃園農田水利會提供）

▲桃園農田水利會健走巡禮新福圳，以飲水思源。（圖／桃園農田水利會提供）

被喻為桃園水利工程「活字典」的陳文卿說，新福圳的起點是在新峰里，終點是在福安里，所以採以該圳的起點和終點為圳名。日治時期本就有引水構想，希望將大溪區被三山(白石山、草嶺山、溪洲山)阻擋的水源，透過興建圳路隧道工事，嘉惠大溪地區的灌溉水源挹注。▲桃園農田水利會健走巡禮新福圳，以飲水思源。（圖／桃園農田水利會提供）

▲桃園農田水利會同仁健走巡禮新福圳。（圖／桃園農田水利會提供）

但因時代變動，日本戰敗、國民政府遷台、台幣貶值等，此構想就一直延宕。遲至民國50年代，因大溪前鎮長林熺達等地方人士奔走契機，桃園農田水利會於民國56年啟動了新福圳興建工程，並於民國58年完工通水。▲桃園農田水利會健走巡禮新福圳，以飲水思源。（圖／桃園農田水利會提供）

▲受惠於新福圳的興建，改變大溪區耕作型態，多農戶從茶園改為水稻耕作。（圖／桃園農田水利會提供）

整段新福圳的工事，是從志朗水流東處開三段過山隧道，中間利用大漢溪河道引水至下游福安里竹厝溝，整段圳路部分連同隧道總長約1.5公里(不含自然河道)。據說當時的測量，是使用水準儀及平板人工完成的。第三段隧道施工時，更採用雙邊施工方式進行，最後交集僅相差15公分，可見當時測量的精準。受惠於新福圳的興建，也改變大溪地區耕作型態，許多農戶從茶園改為水稻耕作，受益面積約兩百多公頃。▲桃園農田水利會健走巡禮新福圳，以飲水思源。（圖／桃園農田水利會提供）

▲「新福圳一號池」池內有座「水中土地公廟」。（圖／桃園農田水利會提供）

值得一提的是，新福圳下游銜接的「新福圳一號池」，其中的特色是池內的「水中土地公」，據說是當時築塘時擲杯土地公指示要保留原處才留下的，埤塘管理人員要參拜還須搭船才可登上小島參拜。而新福圳隧道所穿越溪州山內，也有著名的大艽芎古道，於每年油桐花盛開時節，更是賞花觀塘的絕佳位置。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
她癢癢一直抓...那邊狂流湯！　醫撐開「裡面都泡泡」
外送妹哭慘！2袋找零全飛走「要賠1天薪水」　下班驚現奇蹟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新福圳通水50年　桃園農田水利會健走巡禮以飲水思源

花蓮農業成果豐碩！ 紅龍果全國評鑑第一　農銷班獲10大績優

桃園會展中心統包工程　根基營造團隊拿下簽約權

桃園休閒農區精品伴手禮發表　休憩也能品嚐特有美食與產品

台東縣今年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽熱鬧展開

災前紮實訓練災時智慧管控　黃偉哲：全力提升救災安全

台東「太平溪路堤共構計畫」　將於路跑活動後通車

守護海洋環境　台東縣離島居民認養海灘成果豐碩

成功搶救到院前瀕死病患　特頒贈「生命之星獎座」

蘇花142.7公里砂石車翻覆　駕駛受傷送醫路段單線雙向通行

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

新福圳通水50年　桃園農田水利會健走巡禮以飲水思源

花蓮農業成果豐碩！ 紅龍果全國評鑑第一　農銷班獲10大績優

桃園會展中心統包工程　根基營造團隊拿下簽約權

桃園休閒農區精品伴手禮發表　休憩也能品嚐特有美食與產品

台東縣今年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽熱鬧展開

災前紮實訓練災時智慧管控　黃偉哲：全力提升救災安全

台東「太平溪路堤共構計畫」　將於路跑活動後通車

守護海洋環境　台東縣離島居民認養海灘成果豐碩

成功搶救到院前瀕死病患　特頒贈「生命之星獎座」

蘇花142.7公里砂石車翻覆　駕駛受傷送醫路段單線雙向通行

墨鏡戴上像搽了眼影、腮紅　吳速玲迷上素顏救星

獨家／《角頭》影集2020年開拍！王識賢、許維恩、曾莞婷回歸＋「大咖新角色」

國防部包車讓韓粉租不到遊覽車？陸勤部駁斥：與事實不符

競爭對手驚喜合體！　李艾薇抱病挺艾文「錄音室竟直接關燈」

快訊／爛尾樓貸23億元還款跳票　張綱維金流疑挪用...列被告現身北檢

黃澎孝／「下架吳斯懷」會使蔣萬安下架嗎？

陽台掃地石頭砸破樓下鄰居頭　她竟辯稱：為什麼不把屋頂改成鐵製

國安3人出庭私菸案都做無罪答辯！　黃柏維喊：我只是幫忙搬貨

陳亞蘭與「6女主角」譜戀曲　王彩樺披歌仔戲服出演媒人婆

「綠癌」小花蔓澤蘭逐年擴大　花蓮每公斤8元收購要斬草除根！

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

三義小貨車翻覆　夫妻1脫困1命危　　

家樂福秀泰攜手　北港經濟新巔峰

國寶級職人顏振發：為台灣而畫　

中市府宣示：雙十免費公車明年上路

桃市府成立　友善香港小組

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放

12天狂吸22.8億　Big City穩坐最狂周年慶

車撞國小圍牆「氣囊全彈出」

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

唐心北爬山時疑發生心肌梗塞過世

小黃司機大利多　計程車汰舊換新補助再放寬

維新黨：應收回外澳阿拉伯小白宮

張榮振種出超級甜哈蜜瓜　消費者紛按讚

更多熱門

相關新聞

桃園農田水利會　青埔大樓舉行上樑

桃園農田水利會　青埔大樓舉行上樑

桃園農田水利會與建、座落於高鐵青埔特區內的「黃金級綠建築」-青埔行政大樓新建工程，23日舉行上樑大典。會長黃金春表示，舉行上樑儀式就是宣告主體結構完成，期工程平安順利，於明年9月如期完工。

反對水利會改制　黃金春向蔡英文建言

反對水利會改制　黃金春向蔡英文建言

桃園大圳設計者　非八田與一？

桃園大圳設計者　非八田與一？

水利會釣魚賽　宋文祥獲總重量冠軍

水利會釣魚賽　宋文祥獲總重量冠軍

桃園農田水利會釣魚比賽　好手齊聚

桃園農田水利會釣魚比賽　好手齊聚

關鍵字：

新福圳桃園農田水利會健走巡禮

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面