《桃園限定》水利會員工疫期生態觀摩活動　採員工一人一埤塘踏青趣

▲「美麗孕媽咪」蔡宜穎戴著寶寶超音波照片，拜訪1-4號生態埤塘並合影。（圖／桃園農田水利會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

埤塘巡禮，發現生態之美，深以水利人為榮！桃園農田水利會於每年5月舉辦員工生態觀摩活動，今年因疫期為避免感染，禁止群聚活動，會長黃金春指示人事室採以彈性變通方式，鼓勵同仁和親朋好友們，4月中旬起迄5月底，利用假日走訪該會轄管的埤塘，將與埤塘近距離接觸有感，整理小故事分享。

這項「我與埤塘的距離生態觀摩活動」，連日來，同仁參與熱絡。財務組財產股同仁蔡宜穎是「美麗孕媽媽」，戴著寶寶超音波照片，拜訪桃園1-4號生態埤塘並合影；徵收股同仁李奐莉戴著防疫口罩以示「那年疫期，拜訪埤塘，一起抗疫！」

▲李奐莉戴著防疫口罩以示「那年疫期，拜訪埤塘，一起抗疫！」。▼總務組郭秋慧走訪2-6號埤塘，感謝疫期的另類生態觀摩，難得放慢腳步擁抱埤塘美景。（圖／桃園農田水利會提供）



桃園區2-6號埤塘早年遭人棄置垃圾，環境體亂，沒有人想親近，近年整建後打造環湖步道，兼具灌溉、防洪與休憩功能，還有了新名字「夜鷺（YaLe）生態埤塘」，是民眾散步休閒的好去處。李奐莉與管理組李百淇、總務組郭秋慧相偕走訪該埤塘，感謝疫期的另類生態觀摩，難得放慢腳步擁抱埤塘美景。

▲黃鈺琪帶著女兒及家人，拜訪1-16號池。（圖／桃園農田水利會提供）



「埤塘也是適合親子遊的休閒去處」。人事室同仁黃鈺琪則帶著女兒及家人，一同拜訪的1-16號池，位於蘆竹區南興里中正北路與蘆興南路口，該口埤塘設有涵管直通中油桃園煉油廠，提供廠區的消防用水，平時，吸引許多民眾前來散步休憩，埤塘豐富生態，亦是親子共學的環境教育場域。

▲李映萱拜訪住家附近的桃園大圳渠內、醒目揚水筒車獨特景色。（圖／桃園農田水利會提供）

總務組同仁李映萱則拜訪住家附近、八德區廣豐公園入口，桃園大圳渠內醒目揚水筒車獨特景色；大竹工作站蔡薏萍獨鍾該站轄管的2-15池，認為這口埤塘綠美化的相當美，因附近住宅區林立，平假日總是吸引許多民眾前來散步、運動，美麗的埤塘，在地球暖化的今天，具有生活、生產和生態水資源保育和防災功能，已是大家的埤塘。

人事室主任陳美淑指出，桃園是全台最多埤塘的縣市，早年大大小小的萬餘口埤塘，使桃園擁有「千塘之鄉」的美名，也是桃園獨特的地理景觀。目前，該會轄管285口埤塘，具有灌溉、調配水源、防洪、休閒觀光等功能，間接帶動周邊社區和產業發展，還有埤塘豐富的生態價值，亦是環境教育好場所。

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